SHIBAINU (SHIB) reaalajas hind on $ 0.00001303. Viimase 24 tunni jooksul SHIB kaubeldud madalaim $ 0.0000129 ja kõrgeim $ 0.00001339 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000088450814267188 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000008164606.
Lüliajalise tootluse osas on SHIB muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -2.39% 24 tunni vältel -3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SHIBAINU (SHIB) – turuteave
SHIBAINU praegune turukapitalisatsioon on $ 7.68B$ 3.62M 24 tunnise kauplemismahuga. SHIB ringlev varu on 589.25T, mille koguvaru on 589500978024085. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.68B.
SHIBAINU (SHIB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SHIBAINU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000003188
-2.39%
30 päeva
$ -0.00000162
-11.06%
60 päeva
$ +0.00000135
+11.55%
90 päeva
$ -0.00000156
-10.70%
SHIBAINU Hinnamuutus täna
Täna registreeris SHIB muutuse $ -0.0000003188 (-2.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SHIBAINU 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000162 (-11.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SHIBAINU 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIB $ +0.00000135 (+11.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SHIBAINU 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000156 (-10.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SHIBAINU (SHIB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.
SHIBAINU hinna ennustus (USD)
SHIBAINU (SHIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
