Rohkem infot SHIB

SHIB Hinnainfo

SHIB Valge raamat

SHIB Ametlik veebisait

SHIB Tokenoomika

SHIB Hinnaprognoos

SHIB Ajalugu

SHIB – ostujuhend

SHIB-usaldusraha valuutakonverter

SHIB Hetketurg

SHIB USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

SHIBAINU logo

SHIBAINU hind(SHIB)

1 SHIB/USD reaalajas hind:

$0.00001302
$0.00001302$0.00001302
-2.39%1D
USD
SHIBAINU (SHIB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:45 (UTC+8)

SHIBAINU (SHIB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000129
$ 0.0000129$ 0.0000129
24 h madal
$ 0.00001339
$ 0.00001339$ 0.00001339
24 h kõrge

$ 0.0000129
$ 0.0000129$ 0.0000129

$ 0.00001339
$ 0.00001339$ 0.00001339

$ 0.000088450814267188
$ 0.000088450814267188$ 0.000088450814267188

$ 0.00000000008164606
$ 0.00000000008164606$ 0.00000000008164606

-0.08%

-2.39%

-3.41%

-3.41%

SHIBAINU (SHIB) reaalajas hind on $ 0.00001303. Viimase 24 tunni jooksul SHIB kaubeldud madalaim $ 0.0000129 ja kõrgeim $ 0.00001339 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000088450814267188 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000000008164606.

Lüliajalise tootluse osas on SHIB muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -2.39% 24 tunni vältel -3.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SHIBAINU (SHIB) – turuteave

No.22

$ 7.68B
$ 7.68B$ 7.68B

$ 3.62M
$ 3.62M$ 3.62M

$ 7.68B
$ 7.68B$ 7.68B

589.25T
589.25T 589.25T

589,552,695,333,683
589,552,695,333,683 589,552,695,333,683

589,500,978,024,085
589,500,978,024,085 589,500,978,024,085

99.94%

0.19%

ETH

SHIBAINU praegune turukapitalisatsioon on $ 7.68B $ 3.62M 24 tunnise kauplemismahuga. SHIB ringlev varu on 589.25T, mille koguvaru on 589500978024085. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.68B.

SHIBAINU (SHIB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SHIBAINU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000003188-2.39%
30 päeva$ -0.00000162-11.06%
60 päeva$ +0.00000135+11.55%
90 päeva$ -0.00000156-10.70%
SHIBAINU Hinnamuutus täna

Täna registreeris SHIB muutuse $ -0.0000003188 (-2.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SHIBAINU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000162 (-11.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SHIBAINU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SHIB $ +0.00000135 (+11.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SHIBAINU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000156 (-10.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SHIBAINU (SHIB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SHIBAINU hinnaajaloo lehte.

Mis on SHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SHIBAINU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SHIB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SHIBAINU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SHIBAINU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SHIBAINU hinna ennustus (USD)

Kui palju on SHIBAINU (SHIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHIBAINU (SHIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHIBAINU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SHIBAINU hinna ennustust kohe!

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SHIBAINU (SHIB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SHIBAINU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SHIBAINU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHIB kohalike valuutade suhtes

1 SHIBAINU(SHIB)/VND
0.34288445
1 SHIBAINU(SHIB)/AUD
A$0.0000199359
1 SHIBAINU(SHIB)/GBP
0.0000095119
1 SHIBAINU(SHIB)/EUR
0.0000110755
1 SHIBAINU(SHIB)/USD
$0.00001303
1 SHIBAINU(SHIB)/MYR
RM0.0000548563
1 SHIBAINU(SHIB)/TRY
0.0005322755
1 SHIBAINU(SHIB)/JPY
¥0.00191541
1 SHIBAINU(SHIB)/ARS
ARS$0.0168781499
1 SHIBAINU(SHIB)/RUB
0.0010379698
1 SHIBAINU(SHIB)/INR
0.0011402553
1 SHIBAINU(SHIB)/IDR
Rp0.2101612609
1 SHIBAINU(SHIB)/KRW
0.0180971064
1 SHIBAINU(SHIB)/PHP
0.0007398434
1 SHIBAINU(SHIB)/EGP
￡E.0.0006281763
1 SHIBAINU(SHIB)/BRL
R$0.000070362
1 SHIBAINU(SHIB)/CAD
C$0.0000179814
1 SHIBAINU(SHIB)/BDT
0.0015806693
1 SHIBAINU(SHIB)/NGN
0.0199540117
1 SHIBAINU(SHIB)/UAH
0.0005369663
1 SHIBAINU(SHIB)/VES
Bs0.00175905
1 SHIBAINU(SHIB)/CLP
$0.01253486
1 SHIBAINU(SHIB)/PKR
Rs0.0036880112
1 SHIBAINU(SHIB)/KZT
0.0070470149
1 SHIBAINU(SHIB)/THB
฿0.0004215205
1 SHIBAINU(SHIB)/TWD
NT$0.0003912909
1 SHIBAINU(SHIB)/AED
د.إ0.0000478201
1 SHIBAINU(SHIB)/CHF
Fr0.000010424
1 SHIBAINU(SHIB)/HKD
HK$0.0001018946
1 SHIBAINU(SHIB)/AMD
֏0.004982672
1 SHIBAINU(SHIB)/MAD
.د.م0.0001171397
1 SHIBAINU(SHIB)/MXN
$0.0002437913
1 SHIBAINU(SHIB)/PLN
0.0000472989
1 SHIBAINU(SHIB)/RON
лв0.0000562896
1 SHIBAINU(SHIB)/SEK
kr0.0001243062
1 SHIBAINU(SHIB)/BGN
лв0.0000217601
1 SHIBAINU(SHIB)/HUF
Ft0.0043974947
1 SHIBAINU(SHIB)/CZK
0.000272327
1 SHIBAINU(SHIB)/KWD
د.ك0.00000396112
1 SHIBAINU(SHIB)/ILS
0.0000439111
1 SHIBAINU(SHIB)/NOK
kr0.0001323848
1 SHIBAINU(SHIB)/NZD
$0.0000218904

SHIBAINU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SHIBAINU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SHIBAINU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHIBAINU kohta

Kui palju on SHIBAINU (SHIB) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIB hind USD on 0.00001303 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIB/USD hind?
Praegune hind SHIB/USD on $ 0.00001303. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SHIBAINU turukapitalisatsioon?
SHIB turukapitalisatsioon on $ 7.68B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIB ringlev varu?
SHIB ringlev varu on 589.25T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIB (ATH) hind?
SHIB saavutab ATH hinna summas 0.000088450814267188 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIB madalaim (ATL) hind?
SHIB nägi ATL hinda summas 0.00000000008164606 USD.
Milline on SHIB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIB kauplemismaht on $ 3.62M USD.
Kas SHIB sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:23:45 (UTC+8)

SHIBAINU (SHIB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu