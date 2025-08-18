Mis on SHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SHIBAINU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



SHIBAINU hinna ennustus (USD)

Kui palju on SHIBAINU (SHIB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHIBAINU (SHIB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHIBAINU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SHIBAINU (SHIB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SHIBAINU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SHIBAINU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SHIB kohalike valuutade suhtes

SHIBAINU ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SHIBAINU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHIBAINU kohta Kui palju on SHIBAINU (SHIB) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIB hind USD on 0.00001303 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIB/USD hind? $ 0.00001303 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SHIBAINU turukapitalisatsioon? SHIB turukapitalisatsioon on $ 7.68B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIB ringlev varu? SHIB ringlev varu on 589.25T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIB (ATH) hind? SHIB saavutab ATH hinna summas 0.000088450814267188 USD . Mis oli kõigi aegade SHIB madalaim (ATL) hind? SHIB nägi ATL hinda summas 0.00000000008164606 USD . Milline on SHIB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIB kauplemismaht on $ 3.62M USD . Kas SHIB sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIB hinna ennustust

