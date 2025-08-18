Rohkem infot OGN

Origin logo

Origin hind(OGN)

1 OGN/USD reaalajas hind:

$0.06443
$0.06443
+1.09%1D
USD
Origin (OGN) reaalajas hinnagraafik
Origin (OGN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.22%

+1.09%

+1.62%

+1.62%

Origin (OGN) reaalajas hind on $ 0.06446. Viimase 24 tunni jooksul OGN kaubeldud madalaim $ 0.06329 ja kõrgeim $ 0.06963 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.38825924 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04283790500370745.

Lüliajalise tootluse osas on OGN muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, +1.09% 24 tunni vältel +1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Origin (OGN) – turuteave

No.630

47.94%

2020-01-06 00:00:00

ETH

Origin praegune turukapitalisatsioon on $ 43.57M $ 3.46M 24 tunnise kauplemismahuga. OGN ringlev varu on 675.93M, mille koguvaru on 1409664846. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 90.87M.

Origin (OGN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Origin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0006947+1.09%
30 päeva$ +0.002+3.20%
60 päeva$ +0.01479+29.77%
90 päeva$ +0.00039+0.60%
Origin Hinnamuutus täna

Täna registreeris OGN muutuse $ +0.0006947 (+1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Origin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002 (+3.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Origin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGN $ +0.01479 (+29.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Origin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00039 (+0.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Origin (OGN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Origin hinnaajaloo lehte.

Mis on Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Origin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OGN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Origin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Origin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Origin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Origin (OGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Origin (OGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Origin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Origin hinna ennustust kohe!

Origin (OGN) tokenoomika

Origin (OGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Origin (OGN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Origin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Origin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OGN kohalike valuutade suhtes

1 Origin(OGN)/VND
1,696.2649
1 Origin(OGN)/AUD
A$0.0979792
1 Origin(OGN)/GBP
0.0470558
1 Origin(OGN)/EUR
0.054791
1 Origin(OGN)/USD
$0.06446
1 Origin(OGN)/MYR
RM0.2713766
1 Origin(OGN)/TRY
2.6293234
1 Origin(OGN)/JPY
¥9.47562
1 Origin(OGN)/ARS
ARS$83.6052646
1 Origin(OGN)/RUB
5.1381066
1 Origin(OGN)/INR
5.6408946
1 Origin(OGN)/IDR
Rp1,039.6772738
1 Origin(OGN)/KRW
89.5272048
1 Origin(OGN)/PHP
3.645213
1 Origin(OGN)/EGP
￡E.3.1108396
1 Origin(OGN)/BRL
R$0.348084
1 Origin(OGN)/CAD
C$0.0889548
1 Origin(OGN)/BDT
7.8280224
1 Origin(OGN)/NGN
98.8648804
1 Origin(OGN)/UAH
2.6563966
1 Origin(OGN)/VES
Bs8.7021
1 Origin(OGN)/CLP
$62.13944
1 Origin(OGN)/PKR
Rs18.2602288
1 Origin(OGN)/KZT
34.8992886
1 Origin(OGN)/THB
฿2.082058
1 Origin(OGN)/TWD
NT$1.9357338
1 Origin(OGN)/AED
د.إ0.2365682
1 Origin(OGN)/CHF
Fr0.051568
1 Origin(OGN)/HKD
HK$0.5040772
1 Origin(OGN)/AMD
֏24.6404796
1 Origin(OGN)/MAD
.د.م0.5794954
1 Origin(OGN)/MXN
$1.2163602
1 Origin(OGN)/PLN
0.2346344
1 Origin(OGN)/RON
лв0.2784672
1 Origin(OGN)/SEK
kr0.615593
1 Origin(OGN)/BGN
лв0.1076482
1 Origin(OGN)/HUF
Ft21.761696
1 Origin(OGN)/CZK
1.347214
1 Origin(OGN)/KWD
د.ك0.0196603
1 Origin(OGN)/ILS
0.2172302
1 Origin(OGN)/NOK
kr0.6568474
1 Origin(OGN)/NZD
$0.1082928

Origin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Origin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Origin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Origin kohta

Kui palju on Origin (OGN) tänapäeval väärt?
Reaalajas OGN hind USD on 0.06446 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OGN/USD hind?
Praegune hind OGN/USD on $ 0.06446. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Origin turukapitalisatsioon?
OGN turukapitalisatsioon on $ 43.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OGN ringlev varu?
OGN ringlev varu on 675.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGN (ATH) hind?
OGN saavutab ATH hinna summas 3.38825924 USD.
Mis oli kõigi aegade OGN madalaim (ATL) hind?
OGN nägi ATL hinda summas 0.04283790500370745 USD.
Milline on OGN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OGN kauplemismaht on $ 3.46M USD.
Kas OGN sel aastal kõrgemale ka suundub?
OGN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

