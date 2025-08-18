Mis on Origin (OGN)

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Origin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Origin (OGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Origin (OGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Origin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Origin (OGN) tokenoomika

Origin (OGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Origin kohta Kui palju on Origin (OGN) tänapäeval väärt? Reaalajas OGN hind USD on 0.06446 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OGN/USD hind? $ 0.06446 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OGN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Origin turukapitalisatsioon? OGN turukapitalisatsioon on $ 43.57M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OGN ringlev varu? OGN ringlev varu on 675.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OGN (ATH) hind? OGN saavutab ATH hinna summas 3.38825924 USD . Mis oli kõigi aegade OGN madalaim (ATL) hind? OGN nägi ATL hinda summas 0.04283790500370745 USD . Milline on OGN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OGN kauplemismaht on $ 3.46M USD . Kas OGN sel aastal kõrgemale ka suundub? OGN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OGN hinna ennustust

