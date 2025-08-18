Origin (OGN) reaalajas hind on $ 0.06446. Viimase 24 tunni jooksul OGN kaubeldud madalaim $ 0.06329 ja kõrgeim $ 0.06963 näitab aktiivset turu volatiivsust. OGNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.38825924 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04283790500370745.
Lüliajalise tootluse osas on OGN muutunud -1.22% viimase tunni jooksul, +1.09% 24 tunni vältel +1.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Origin (OGN) – turuteave
No.630
$ 43.57M
$ 43.57M
$ 3.46M
$ 3.46M
$ 90.87M
$ 90.87M
675.93M
675.93M
1,409,664,846
1,409,664,846
1,409,664,846
1,409,664,846
47.94%
2020-01-06 00:00:00
$ 0.136
$ 0.136
ETH
Origin praegune turukapitalisatsioon on $ 43.57M$ 3.46M 24 tunnise kauplemismahuga. OGN ringlev varu on 675.93M, mille koguvaru on 1409664846. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 90.87M.
Origin (OGN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Origin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0006947
+1.09%
30 päeva
$ +0.002
+3.20%
60 päeva
$ +0.01479
+29.77%
90 päeva
$ +0.00039
+0.60%
Origin Hinnamuutus täna
Täna registreeris OGN muutuse $ +0.0006947 (+1.09%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Origin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.002 (+3.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Origin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OGN $ +0.01479 (+29.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Origin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00039 (+0.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Origin (OGN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.
Origin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Origin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OGN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Origin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Origin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Origin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Origin (OGN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Origin (OGN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Origin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Origin (OGN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OGN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Origin (OGN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Origin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Origin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
