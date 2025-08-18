Rohkem infot DEGO

dego.finance logo

dego.finance hind(DEGO)

1 DEGO/USD reaalajas hind:

$1.2391
$1.2391$1.2391
-2.86%1D
USD
dego.finance (DEGO) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

dego.finance (DEGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.2283
$ 1.2283$ 1.2283
24 h madal
$ 1.2836
$ 1.2836$ 1.2836
24 h kõrge

$ 1.2283
$ 1.2283$ 1.2283

$ 1.2836
$ 1.2836$ 1.2836

$ 33.82069595
$ 33.82069595$ 33.82069595

$ 0.426268683664
$ 0.426268683664$ 0.426268683664

0.00%

-2.86%

-0.46%

-0.46%

dego.finance (DEGO) reaalajas hind on $ 1.2391. Viimase 24 tunni jooksul DEGO kaubeldud madalaim $ 1.2283 ja kõrgeim $ 1.2836 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.82069595 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.426268683664.

Lüliajalise tootluse osas on DEGO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.86% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

dego.finance (DEGO) – turuteave

No.791

$ 26.02M
$ 26.02M$ 26.02M

$ 463.81K
$ 463.81K$ 463.81K

$ 26.02M
$ 26.02M$ 26.02M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

99.98%

ETH

dego.finance praegune turukapitalisatsioon on $ 26.02M $ 463.81K 24 tunnise kauplemismahuga. DEGO ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.02M.

dego.finance (DEGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse dego.finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.036482-2.86%
30 päeva$ +0.1203+10.75%
60 päeva$ +0.2051+19.83%
90 päeva$ -0.7388-37.36%
dego.finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris DEGO muutuse $ -0.036482 (-2.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

dego.finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1203 (+10.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

dego.finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEGO $ +0.2051 (+19.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

dego.finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7388 (-37.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada dego.finance (DEGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe dego.finance hinnaajaloo lehte.

Mis on dego.finance (DEGO)

DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

dego.finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie dego.finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DEGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse dego.finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie dego.finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

dego.finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on dego.finance (DEGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dego.finance (DEGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dego.finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake dego.finance hinna ennustust kohe!

dego.finance (DEGO) tokenoomika

dego.finance (DEGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

dego.finance (DEGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas dego.finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust dego.finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DEGO kohalike valuutade suhtes

dego.finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest dego.finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse dego.finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse dego.finance kohta

Kui palju on dego.finance (DEGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DEGO hind USD on 1.2391 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DEGO/USD hind?
Praegune hind DEGO/USD on $ 1.2391. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on dego.finance turukapitalisatsioon?
DEGO turukapitalisatsioon on $ 26.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DEGO ringlev varu?
DEGO ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DEGO (ATH) hind?
DEGO saavutab ATH hinna summas 33.82069595 USD.
Mis oli kõigi aegade DEGO madalaim (ATL) hind?
DEGO nägi ATL hinda summas 0.426268683664 USD.
Milline on DEGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DEGO kauplemismaht on $ 463.81K USD.
Kas DEGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DEGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DEGO hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

