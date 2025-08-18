dego.finance (DEGO) reaalajas hind on $ 1.2391. Viimase 24 tunni jooksul DEGO kaubeldud madalaim $ 1.2283 ja kõrgeim $ 1.2836 näitab aktiivset turu volatiivsust. DEGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.82069595 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.426268683664.
Lüliajalise tootluse osas on DEGO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.86% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
dego.finance (DEGO) – turuteave
No.791
$ 26.02M
$ 26.02M$ 26.02M
$ 463.81K
$ 463.81K$ 463.81K
$ 26.02M
$ 26.02M$ 26.02M
21.00M
21.00M 21.00M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
99.98%
ETH
dego.finance praegune turukapitalisatsioon on $ 26.02M$ 463.81K 24 tunnise kauplemismahuga. DEGO ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.02M.
dego.finance (DEGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse dego.finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.036482
-2.86%
30 päeva
$ +0.1203
+10.75%
60 päeva
$ +0.2051
+19.83%
90 päeva
$ -0.7388
-37.36%
dego.finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris DEGO muutuse $ -0.036482 (-2.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
dego.finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1203 (+10.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
dego.finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DEGO $ +0.2051 (+19.83%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
dego.finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7388 (-37.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada dego.finance (DEGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.
dego.finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on dego.finance (DEGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie dego.finance (DEGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida dego.finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
dego.finance (DEGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DEGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
