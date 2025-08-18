Mis on Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Gitcoin (GTC) tokenoomika

Gitcoin (GTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Gitcoin (GTC) tänapäeval väärt? Reaalajas GTC hind USD on 0.3529 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GTC/USD hind? $ 0.3529 . Milline on Gitcoin turukapitalisatsioon? GTC turukapitalisatsioon on $ 34.01M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GTC ringlev varu? GTC ringlev varu on 96.38M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GTC (ATH) hind? GTC saavutab ATH hinna summas 29.033902808657192 USD . Mis oli kõigi aegade GTC madalaim (ATL) hind? GTC nägi ATL hinda summas 0.19580728738080047 USD . Milline on GTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GTC kauplemismaht on $ 1.32M USD .

Värsked uudised

