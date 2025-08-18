Rohkem infot GTC

Gitcoin hind(GTC)

1 GTC/USD reaalajas hind:

$0.3524
$0.3524$0.3524
-1.78%1D
USD
Gitcoin (GTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:57 (UTC+8)

Gitcoin (GTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.3463
$ 0.3463$ 0.3463
24 h madal
$ 0.363
$ 0.363$ 0.363
24 h kõrge

$ 0.3463
$ 0.3463$ 0.3463

$ 0.363
$ 0.363$ 0.363

$ 29.033902808657192
$ 29.033902808657192$ 29.033902808657192

$ 0.19580728738080047
$ 0.19580728738080047$ 0.19580728738080047

-1.07%

-1.78%

+16.97%

+16.97%

Gitcoin (GTC) reaalajas hind on $ 0.3529. Viimase 24 tunni jooksul GTC kaubeldud madalaim $ 0.3463 ja kõrgeim $ 0.363 näitab aktiivset turu volatiivsust. GTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 29.033902808657192 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.19580728738080047.

Lüliajalise tootluse osas on GTC muutunud -1.07% viimase tunni jooksul, -1.78% 24 tunni vältel +16.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gitcoin (GTC) – turuteave

No.720

$ 34.01M
$ 34.01M$ 34.01M

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

$ 35.29M
$ 35.29M$ 35.29M

96.38M
96.38M 96.38M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Gitcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 34.01M $ 1.32M 24 tunnise kauplemismahuga. GTC ringlev varu on 96.38M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Gitcoin (GTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gitcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006386-1.78%
30 päeva$ +0.0503+16.62%
60 päeva$ +0.1222+52.96%
90 päeva$ +0.0541+18.10%
Gitcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris GTC muutuse $ -0.006386 (-1.78%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gitcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0503 (+16.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gitcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GTC $ +0.1222 (+52.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gitcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0541 (+18.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gitcoin (GTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gitcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gitcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gitcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gitcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gitcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gitcoin (GTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gitcoin (GTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gitcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gitcoin hinna ennustust kohe!

Gitcoin (GTC) tokenoomika

Gitcoin (GTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gitcoin (GTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gitcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gitcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GTC kohalike valuutade suhtes

1 Gitcoin(GTC)/VND
9,286.5635
1 Gitcoin(GTC)/AUD
A$0.536408
1 Gitcoin(GTC)/GBP
0.257617
1 Gitcoin(GTC)/EUR
0.299965
1 Gitcoin(GTC)/USD
$0.3529
1 Gitcoin(GTC)/MYR
RM1.485709
1 Gitcoin(GTC)/TRY
14.394791
1 Gitcoin(GTC)/JPY
¥51.8763
1 Gitcoin(GTC)/ARS
ARS$457.714829
1 Gitcoin(GTC)/RUB
28.129659
1 Gitcoin(GTC)/INR
30.882279
1 Gitcoin(GTC)/IDR
Rp5,691.934687
1 Gitcoin(GTC)/KRW
490.135752
1 Gitcoin(GTC)/PHP
19.956495
1 Gitcoin(GTC)/EGP
￡E.17.030954
1 Gitcoin(GTC)/BRL
R$1.90566
1 Gitcoin(GTC)/CAD
C$0.487002
1 Gitcoin(GTC)/BDT
42.856176
1 Gitcoin(GTC)/NGN
541.256846
1 Gitcoin(GTC)/UAH
14.543009
1 Gitcoin(GTC)/VES
Bs47.6415
1 Gitcoin(GTC)/CLP
$340.1956
1 Gitcoin(GTC)/PKR
Rs99.969512
1 Gitcoin(GTC)/KZT
191.063589
1 Gitcoin(GTC)/THB
฿11.430431
1 Gitcoin(GTC)/TWD
NT$10.597587
1 Gitcoin(GTC)/AED
د.إ1.295143
1 Gitcoin(GTC)/CHF
Fr0.28232
1 Gitcoin(GTC)/HKD
HK$2.759678
1 Gitcoin(GTC)/AMD
֏134.899554
1 Gitcoin(GTC)/MAD
.د.م3.172571
1 Gitcoin(GTC)/MXN
$6.659223
1 Gitcoin(GTC)/PLN
1.284556
1 Gitcoin(GTC)/RON
лв1.524528
1 Gitcoin(GTC)/SEK
kr3.370195
1 Gitcoin(GTC)/BGN
лв0.589343
1 Gitcoin(GTC)/HUF
Ft119.13904
1 Gitcoin(GTC)/CZK
7.37561
1 Gitcoin(GTC)/KWD
د.ك0.1076345
1 Gitcoin(GTC)/ILS
1.189273
1 Gitcoin(GTC)/NOK
kr3.596051
1 Gitcoin(GTC)/NZD
$0.592872

Gitcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gitcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Gitcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gitcoin kohta

Kui palju on Gitcoin (GTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas GTC hind USD on 0.3529 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GTC/USD hind?
Praegune hind GTC/USD on $ 0.3529. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gitcoin turukapitalisatsioon?
GTC turukapitalisatsioon on $ 34.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GTC ringlev varu?
GTC ringlev varu on 96.38M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GTC (ATH) hind?
GTC saavutab ATH hinna summas 29.033902808657192 USD.
Mis oli kõigi aegade GTC madalaim (ATL) hind?
GTC nägi ATL hinda summas 0.19580728738080047 USD.
Milline on GTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GTC kauplemismaht on $ 1.32M USD.
Kas GTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
GTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GTC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:26:57 (UTC+8)

Gitcoin (GTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

