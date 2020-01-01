SHIBAINU (SHIB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHIBAINU (SHIB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHIBAINU (SHIB) teave Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand. Ametlik veebisait: https://shibatoken.com/ Valge raamat: https://github.com/shytoshikusama/woofwoofpaper/raw/main/SHIBA_INU_WOOF_WOOF.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce Ostke SHIB kohe!

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHIBAINU (SHIB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B Koguvaru: $ 589.50T $ 589.50T $ 589.50T Ringlev varu: $ 589.25T $ 589.25T $ 589.25T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.26B $ 7.26B $ 7.26B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000088359 $ 0.000088359 $ 0.000088359 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000000008164606 $ 0.00000000008164606 $ 0.00000000008164606 Praegune hind: $ 0.00001232 $ 0.00001232 $ 0.00001232 Lisateave SHIBAINU (SHIB) hinna kohta

SHIBAINU (SHIB) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas SHIB tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Shiba Inu (SHIB) is a meme-based ERC-20 token launched on Ethereum in July 2020. It is the flagship token of the Shiba Inu ecosystem, which also includes BONE, LEASH, and the newer TREAT token. The project is community-driven, with a focus on decentralization and broad participation. Issuance Mechanism Initial Supply: 1 quadrillion SHIB tokens were minted at launch.

1 quadrillion SHIB tokens were minted at launch. No Ongoing Issuance: There is no ongoing minting or inflation for SHIB; the supply is fixed except for burns.

There is no ongoing minting or inflation for SHIB; the supply is fixed except for burns. Burn Mechanism: A significant portion of the supply has been burned, and additional burns occur via the ShibaSwap Burn Portal and on Shibarium. Allocation Mechanism Allocation Category Amount (SHIB) % of Initial Supply Notes Uniswap Liquidity Pool 500 trillion 50% Locked at launch for decentralized trading Vitalik Buterin 500 trillion 50% Sent to Ethereum co-founder; ~82% burned, ~10% donated to charity Project Team 0 0% No allocation to team, advisors, or insiders Vitalik Buterin's Actions: Of the 500 trillion SHIB sent to Vitalik Buterin, ~410 trillion were burned, and 50 trillion were donated to the India COVID Relief Fund. The remainder was either held or distributed. Usage and Incentive Mechanisms SHIB Token Staking ("Bury"): Users can stake SHIB to receive xSHIB, which entitles holders to: Inflationary BONE rewards A share of 0.10% of swap fees from ShibaSwap (paid in ETH)

Users can stake SHIB to receive xSHIB, which entitles holders to: Liquidity Provision ("Dig"): Users can provide SHIB and a paired asset as liquidity on ShibaSwap to earn transaction fees and additional rewards.

Users can provide SHIB and a paired asset as liquidity on ShibaSwap to earn transaction fees and additional rewards. Burn for RYOSHI: SHIB can be burned to earn RYOSHI token rewards.

SHIB can be burned to earn RYOSHI token rewards. Payments: SHIB is accepted as a payment method in various integrations. TREAT Token (Ecosystem Expansion) Rewards & Governance: TREAT is used for rewards, governance, and unlocking advanced features in the Shiba Inu ecosystem.

TREAT is used for rewards, governance, and unlocking advanced features in the Shiba Inu ecosystem. Yield Farming: Powers "WOOF Wars: Farming 2.0," allowing users to maximize earnings and influence liquidity rewards via veTREAT (vote-escrowed TREAT).

Powers "WOOF Wars: Farming 2.0," allowing users to maximize earnings and influence liquidity rewards via veTREAT (vote-escrowed TREAT). Voting: TREAT holders can participate in governance and strategic decision-making.

TREAT holders can participate in governance and strategic decision-making. Payments: Enables on-chain payments via SHIB Pay. Locking and Unlocking Mechanisms Staking Lock: When users stake SHIB ("Bury"), they receive xSHIB, which can be redeemed for the underlying SHIB plus rewards. There is no fixed lock-up period, but rewards accrue over time.

When users stake SHIB ("Bury"), they receive xSHIB, which can be redeemed for the underlying SHIB plus rewards. There is no fixed lock-up period, but rewards accrue over time. Liquidity Provision: LP tokens can be staked ("Woof") for additional rewards; withdrawal is subject to protocol rules but not hard time locks.

LP tokens can be staked ("Woof") for additional rewards; withdrawal is subject to protocol rules but not hard time locks. No Team/Insider Vesting: There are no disclosed team or advisor allocations, so no vesting or unlock schedules for insiders.

There are no disclosed team or advisor allocations, so no vesting or unlock schedules for insiders. Token Burns: Burns are permanent and reduce the circulating supply. Circulating Supply and Unlocks Current Circulating Supply: As of July 2025, the circulating supply is approximately 589.2 trillion SHIB, showing a slight decrease over the past year due to ongoing burns.

As of July 2025, the circulating supply is approximately 589.2 trillion SHIB, showing a slight decrease over the past year due to ongoing burns. No Scheduled Unlocks: There are no scheduled unlocks or vesting events for SHIB, as the initial supply was fully distributed at launch and subsequent burns are voluntary. Summary Table Mechanism Details Issuance 1 quadrillion minted at launch, no further issuance Allocation 50% Uniswap LP, 50% Vitalik Buterin (mostly burned/donated), 0% team/advisors Usage Staking, liquidity provision, burning, payments, governance (via TREAT) Incentives BONE rewards, swap fees, RYOSHI rewards, TREAT rewards, governance influence Locking Staking and LP staking (no hard lock, rewards accrue over time) Unlocking No scheduled unlocks; burns reduce supply; staking/LP tokens can be withdrawn per rules Additional Notes Decentralization: The project is governed by the community, with proposals executed by a multi-sig wallet.

The project is governed by the community, with proposals executed by a multi-sig wallet. No Superuser Privileges: No evidence of superusers able to modify balances or transactions.

No evidence of superusers able to modify balances or transactions. No Team Allocation: The team did not reserve tokens for themselves, and compensation details are undisclosed. Implications and Considerations Deflationary Pressure: Ongoing burns and no new issuance create deflationary pressure on SHIB.

Ongoing burns and no new issuance create deflationary pressure on SHIB. Community-Driven: The lack of team allocation and open governance mechanisms reinforce decentralization.

The lack of team allocation and open governance mechanisms reinforce decentralization. Ecosystem Growth: The introduction of TREAT and other tokens expands utility and engagement, but also adds complexity.

The introduction of TREAT and other tokens expands utility and engagement, but also adds complexity. No Vesting Risks: Absence of large scheduled unlocks reduces risk of sudden supply shocks. Shiba Inu’s token economics are designed to maximize community participation, reward engagement, and ensure a deflationary supply trajectory, with all major allocations and mechanisms transparently executed on-chain.

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHIBAINU (SHIB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIB tokeni tokenoomikat, avastage SHIB tokeni reaalajas hinda!

