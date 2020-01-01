SHIBAINU (SHIB) tokenoomika

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi SHIBAINU (SHIB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

SHIBAINU (SHIB) teave

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

Ametlik veebisait:
https://shibatoken.com/
Valge raamat:
https://github.com/shytoshikusama/woofwoofpaper/raw/main/SHIBA_INU_WOOF_WOOF.pdf
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage SHIBAINU (SHIB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 7.26B
$ 7.26B$ 7.26B
Koguvaru:
$ 589.50T
$ 589.50T$ 589.50T
Ringlev varu:
$ 589.25T
$ 589.25T$ 589.25T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 7.26B
$ 7.26B$ 7.26B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.000088359
$ 0.000088359$ 0.000088359
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00000000008164606
$ 0.00000000008164606$ 0.00000000008164606
Praegune hind:
$ 0.00001232
$ 0.00001232$ 0.00001232

SHIBAINU (SHIB) põhjalik tokeni struktuur

Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas SHIB tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.

Overview

Shiba Inu (SHIB) is a meme-based ERC-20 token launched on Ethereum in July 2020. It is the flagship token of the Shiba Inu ecosystem, which also includes BONE, LEASH, and the newer TREAT token. The project is community-driven, with a focus on decentralization and broad participation.

Issuance Mechanism

  • Initial Supply: 1 quadrillion SHIB tokens were minted at launch.
  • No Ongoing Issuance: There is no ongoing minting or inflation for SHIB; the supply is fixed except for burns.
  • Burn Mechanism: A significant portion of the supply has been burned, and additional burns occur via the ShibaSwap Burn Portal and on Shibarium.

Allocation Mechanism

Allocation CategoryAmount (SHIB)% of Initial SupplyNotes
Uniswap Liquidity Pool500 trillion50%Locked at launch for decentralized trading
Vitalik Buterin500 trillion50%Sent to Ethereum co-founder; ~82% burned, ~10% donated to charity
Project Team00%No allocation to team, advisors, or insiders
  • Vitalik Buterin's Actions: Of the 500 trillion SHIB sent to Vitalik Buterin, ~410 trillion were burned, and 50 trillion were donated to the India COVID Relief Fund. The remainder was either held or distributed.

Usage and Incentive Mechanisms

SHIB Token

  • Staking ("Bury"): Users can stake SHIB to receive xSHIB, which entitles holders to:
    • Inflationary BONE rewards
    • A share of 0.10% of swap fees from ShibaSwap (paid in ETH)
  • Liquidity Provision ("Dig"): Users can provide SHIB and a paired asset as liquidity on ShibaSwap to earn transaction fees and additional rewards.
  • Burn for RYOSHI: SHIB can be burned to earn RYOSHI token rewards.
  • Payments: SHIB is accepted as a payment method in various integrations.

TREAT Token (Ecosystem Expansion)

  • Rewards & Governance: TREAT is used for rewards, governance, and unlocking advanced features in the Shiba Inu ecosystem.
  • Yield Farming: Powers "WOOF Wars: Farming 2.0," allowing users to maximize earnings and influence liquidity rewards via veTREAT (vote-escrowed TREAT).
  • Voting: TREAT holders can participate in governance and strategic decision-making.
  • Payments: Enables on-chain payments via SHIB Pay.

Locking and Unlocking Mechanisms

  • Staking Lock: When users stake SHIB ("Bury"), they receive xSHIB, which can be redeemed for the underlying SHIB plus rewards. There is no fixed lock-up period, but rewards accrue over time.
  • Liquidity Provision: LP tokens can be staked ("Woof") for additional rewards; withdrawal is subject to protocol rules but not hard time locks.
  • No Team/Insider Vesting: There are no disclosed team or advisor allocations, so no vesting or unlock schedules for insiders.
  • Token Burns: Burns are permanent and reduce the circulating supply.

Circulating Supply and Unlocks

  • Current Circulating Supply: As of July 2025, the circulating supply is approximately 589.2 trillion SHIB, showing a slight decrease over the past year due to ongoing burns.
  • No Scheduled Unlocks: There are no scheduled unlocks or vesting events for SHIB, as the initial supply was fully distributed at launch and subsequent burns are voluntary.

Summary Table

MechanismDetails
Issuance1 quadrillion minted at launch, no further issuance
Allocation50% Uniswap LP, 50% Vitalik Buterin (mostly burned/donated), 0% team/advisors
UsageStaking, liquidity provision, burning, payments, governance (via TREAT)
IncentivesBONE rewards, swap fees, RYOSHI rewards, TREAT rewards, governance influence
LockingStaking and LP staking (no hard lock, rewards accrue over time)
UnlockingNo scheduled unlocks; burns reduce supply; staking/LP tokens can be withdrawn per rules

Additional Notes

  • Decentralization: The project is governed by the community, with proposals executed by a multi-sig wallet.
  • No Superuser Privileges: No evidence of superusers able to modify balances or transactions.
  • No Team Allocation: The team did not reserve tokens for themselves, and compensation details are undisclosed.

Implications and Considerations

  • Deflationary Pressure: Ongoing burns and no new issuance create deflationary pressure on SHIB.
  • Community-Driven: The lack of team allocation and open governance mechanisms reinforce decentralization.
  • Ecosystem Growth: The introduction of TREAT and other tokens expands utility and engagement, but also adds complexity.
  • No Vesting Risks: Absence of large scheduled unlocks reduces risk of sudden supply shocks.

Shiba Inu’s token economics are designed to maximize community participation, reward engagement, and ensure a deflationary supply trajectory, with all major allocations and mechanisms transparently executed on-chain.

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

SHIBAINU (SHIB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SHIB tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SHIB tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SHIB tokeni tokenoomikat, avastage SHIB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHIB

Kas olete huvitatud SHIBAINU (SHIB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHIB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

SHIBAINU (SHIB) hinna ajalugu

SHIB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

SHIB – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SHIB võiks suunduda? Meie SHIB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.