Pocket Network logo

Pocket Network hind(POKT)

1 POKT/USD reaalajas hind:

$0.039664
+0.29%1D
USD
Pocket Network (POKT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:17:07 (UTC+8)

Pocket Network (POKT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.038318
24 h madal
$ 0.04
24 h kõrge

$ 0.038318
$ 0.04
$ 3.099854645224399
$ 0.008747360397530879
+0.04%

+0.29%

-2.54%

-2.54%

Pocket Network (POKT) reaalajas hind on $ 0.039664. Viimase 24 tunni jooksul POKT kaubeldud madalaim $ 0.038318 ja kõrgeim $ 0.04 näitab aktiivset turu volatiivsust. POKTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.099854645224399 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008747360397530879.

Lüliajalise tootluse osas on POKT muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -2.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pocket Network (POKT) – turuteave

No.406

$ 89.25M
$ 64.31K
$ 94.28M
2.25B
2,376,850,980.625685
NONE

Pocket Network praegune turukapitalisatsioon on $ 89.25M $ 64.31K 24 tunnise kauplemismahuga. POKT ringlev varu on 2.25B, mille koguvaru on 2376850980.625685. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pocket Network (POKT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pocket Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00011469+0.29%
30 päeva$ -0.002011-4.83%
60 päeva$ -0.019355-32.80%
90 päeva$ +0.028317+249.55%
Pocket Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris POKT muutuse $ +0.00011469 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pocket Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.002011 (-4.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pocket Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus POKT $ -0.019355 (-32.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pocket Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.028317 (+249.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pocket Network (POKT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pocket Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pocket Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida POKT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pocket Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pocket Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pocket Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pocket Network (POKT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pocket Network (POKT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pocket Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pocket Network hinna ennustust kohe!

Pocket Network (POKT) tokenoomika

Pocket Network (POKT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POKT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pocket Network (POKT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pocket Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pocket Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

POKT kohalike valuutade suhtes

1 Pocket Network(POKT)/VND
1,043.75816
1 Pocket Network(POKT)/AUD
A$0.06068592
1 Pocket Network(POKT)/GBP
0.02895472
1 Pocket Network(POKT)/EUR
0.0337144
1 Pocket Network(POKT)/USD
$0.039664
1 Pocket Network(POKT)/MYR
RM0.16698544
1 Pocket Network(POKT)/TRY
1.6202744
1 Pocket Network(POKT)/JPY
¥5.830608
1 Pocket Network(POKT)/ARS
ARS$51.37796912
1 Pocket Network(POKT)/RUB
3.15884096
1 Pocket Network(POKT)/INR
3.47099664
1 Pocket Network(POKT)/IDR
Rp639.74184592
1 Pocket Network(POKT)/KRW
55.08853632
1 Pocket Network(POKT)/PHP
2.25212192
1 Pocket Network(POKT)/EGP
￡E.1.91259808
1 Pocket Network(POKT)/BRL
R$0.2141856
1 Pocket Network(POKT)/CAD
C$0.05473632
1 Pocket Network(POKT)/BDT
4.81163984
1 Pocket Network(POKT)/NGN
60.74105296
1 Pocket Network(POKT)/UAH
1.63455344
1 Pocket Network(POKT)/VES
Bs5.35464
1 Pocket Network(POKT)/CLP
$38.156768
1 Pocket Network(POKT)/PKR
Rs11.22649856
1 Pocket Network(POKT)/KZT
21.45148112
1 Pocket Network(POKT)/THB
฿1.28352704
1 Pocket Network(POKT)/TWD
NT$1.19110992
1 Pocket Network(POKT)/AED
د.إ0.14556688
1 Pocket Network(POKT)/CHF
Fr0.0317312
1 Pocket Network(POKT)/HKD
HK$0.31017248
1 Pocket Network(POKT)/AMD
֏15.1675136
1 Pocket Network(POKT)/MAD
.د.م0.35657936
1 Pocket Network(POKT)/MXN
$0.74211344
1 Pocket Network(POKT)/PLN
0.14398032
1 Pocket Network(POKT)/RON
лв0.17134848
1 Pocket Network(POKT)/SEK
kr0.37839456
1 Pocket Network(POKT)/BGN
лв0.06623888
1 Pocket Network(POKT)/HUF
Ft13.38184032
1 Pocket Network(POKT)/CZK
0.82858096
1 Pocket Network(POKT)/KWD
د.ك0.012057856
1 Pocket Network(POKT)/ILS
0.13366768
1 Pocket Network(POKT)/NOK
kr0.40298624
1 Pocket Network(POKT)/NZD
$0.06663552

Pocket Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pocket Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Pocket Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pocket Network kohta

Kui palju on Pocket Network (POKT) tänapäeval väärt?
Reaalajas POKT hind USD on 0.039664 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POKT/USD hind?
Praegune hind POKT/USD on $ 0.039664. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pocket Network turukapitalisatsioon?
POKT turukapitalisatsioon on $ 89.25M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POKT ringlev varu?
POKT ringlev varu on 2.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POKT (ATH) hind?
POKT saavutab ATH hinna summas 3.099854645224399 USD.
Mis oli kõigi aegade POKT madalaim (ATL) hind?
POKT nägi ATL hinda summas 0.008747360397530879 USD.
Milline on POKT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POKT kauplemismaht on $ 64.31K USD.
Kas POKT sel aastal kõrgemale ka suundub?
POKT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POKT hinna ennustust.
Pocket Network (POKT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

POKT/USD kalkulaator

Summa

POKT
POKT
USD
USD

1 POKT = 0.039664 USD

Kauplemine: POKT

POKTUSDT
$0.039664
+0.29%

