Pocket Network (POKT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pocket Network (POKT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Pocket Network (POKT) teave Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Ametlik veebisait: https://www.pokt.network/ Valge raamat: https://docs.pokt.network/home/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC

Pocket Network (POKT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pocket Network (POKT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.29M Koguvaru: $ 2.38B Ringlev varu: $ 2.25B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 84.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.21 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008747360397530879 Praegune hind: $ 0.03568

Pocket Network (POKT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pocket Network (POKT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POKT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POKT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POKT tokeni tokenoomikat, avastage POKT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust POKT Kas olete huvitatud Pocket Network (POKT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid POKT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Pocket Network (POKT) hinna ajalugu POKT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage POKT hinna ajalugu kohe!

POKT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POKT võiks suunduda? Meie POKT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POKT tokeni hinna ennustust kohe!

