Test (TST) reaalajas hind on $ 0.03206. Viimase 24 tunni jooksul TST kaubeldud madalaim $ 0.03023 ja kõrgeim $ 0.03282 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5244193783542037 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000049417650844423.
Lüliajalise tootluse osas on TST muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel +24.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Test (TST) – turuteave
No.753
$ 30.35M
$ 30.35M
$ 322.94K
$ 322.94K
$ 30.35M
$ 30.35M
946.76M
946.76M
946,762,226.6439205
946,762,226.6439205
BSC
Test praegune turukapitalisatsioon on $ 30.35M$ 322.94K 24 tunnise kauplemismahuga. TST ringlev varu on 946.76M, mille koguvaru on 946762226.6439205. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Test (TST) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Test tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000674
-0.21%
30 päeva
$ -0.00965
-23.14%
60 päeva
$ -0.01173
-26.79%
90 päeva
$ -0.02801
-46.63%
Test Hinnamuutus täna
Täna registreeris TST muutuse $ -0.0000674 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Test 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00965 (-23.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Test 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TST $ -0.01173 (-26.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Test 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02801 (-46.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Test (TST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The test meme coin posted by CZ on the Binance Chain.
Test on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Test investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Test kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Test ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Test hinna ennustus (USD)
Kui palju on Test (TST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Test (TST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Test nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Test (TST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Test (TST) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Test osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Test osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.