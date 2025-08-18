Mis on USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida USDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse USDCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USDCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

USDCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDCoin (USDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDCoin (USDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDCoin hinna ennustust kohe!

USDCoin (USDC) tokenoomika

USDCoin (USDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

USDCoin (USDC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas USDCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire!

USDC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

USDCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest USDCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDCoin kohta Kui palju on USDCoin (USDC) tänapäeval väärt? Reaalajas USDC hind USD on 0.9994 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USDC/USD hind? $ 0.9994 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USDC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on USDCoin turukapitalisatsioon? USDC turukapitalisatsioon on $ 68.14B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USDC ringlev varu? USDC ringlev varu on 68.18B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDC (ATH) hind? USDC saavutab ATH hinna summas 2.349556378332484 USD . Mis oli kõigi aegade USDC madalaim (ATL) hind? USDC nägi ATL hinda summas 0.8774 USD . Milline on USDC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USDC kauplemismaht on $ 74.76M USD . Kas USDC sel aastal kõrgemale ka suundub? USDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDC hinna ennustust

