USDCoin logo

USDCoin hind(USDC)

1 USDC/USD reaalajas hind:

$0.9995
$0.9995$0.9995
+0.01%1D
USD
USDCoin (USDC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:03:10 (UTC+8)

USDCoin (USDC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992
24 h madal
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
24 h kõrge

$ 0.9992
$ 0.9992$ 0.9992

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 2.349556378332484
$ 2.349556378332484$ 2.349556378332484

$ 0.8774
$ 0.8774$ 0.8774

-0.02%

+0.01%

-0.05%

-0.05%

USDCoin (USDC) reaalajas hind on $ 0.9994. Viimase 24 tunni jooksul USDC kaubeldud madalaim $ 0.9992 ja kõrgeim $ 0.9997 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.349556378332484 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8774.

Lüliajalise tootluse osas on USDC muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

USDCoin (USDC) – turuteave

No.7

$ 68.14B
$ 68.14B$ 68.14B

$ 74.76M
$ 74.76M$ 74.76M

$ 68.14B
$ 68.14B$ 68.14B

68.18B
68.18B 68.18B

68,181,891,651.258316
68,181,891,651.258316 68,181,891,651.258316

1.71%

2018-09-30 00:00:00

$ 1
$ 1$ 1

ETH

USDCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 68.14B $ 74.76M 24 tunnise kauplemismahuga. USDC ringlev varu on 68.18B, mille koguvaru on 68181891651.258316. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

USDCoin (USDC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse USDCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001+0.01%
30 päeva$ -0.0001-0.02%
60 päeva$ -0.0003-0.04%
90 päeva$ -0.0003-0.04%
USDCoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris USDC muutuse $ +0.0001 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

USDCoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001 (-0.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

USDCoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDC $ -0.0003 (-0.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

USDCoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003 (-0.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada USDCoin (USDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe USDCoin hinnaajaloo lehte.

Mis on USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USDCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida USDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse USDCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USDCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

USDCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on USDCoin (USDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDCoin (USDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake USDCoin hinna ennustust kohe!

USDCoin (USDC) tokenoomika

USDCoin (USDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

USDCoin (USDC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas USDCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USDCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

USDC kohalike valuutade suhtes

USDCoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest USDCoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse USDCoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse USDCoin kohta

Kui palju on USDCoin (USDC) tänapäeval väärt?
Reaalajas USDC hind USD on 0.9994 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USDC/USD hind?
Praegune hind USDC/USD on $ 0.9994. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on USDCoin turukapitalisatsioon?
USDC turukapitalisatsioon on $ 68.14B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USDC ringlev varu?
USDC ringlev varu on 68.18B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USDC (ATH) hind?
USDC saavutab ATH hinna summas 2.349556378332484 USD.
Mis oli kõigi aegade USDC madalaim (ATL) hind?
USDC nägi ATL hinda summas 0.8774 USD.
Milline on USDC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USDC kauplemismaht on $ 74.76M USD.
Kas USDC sel aastal kõrgemale ka suundub?
USDC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USDC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:03:10 (UTC+8)

USDCoin (USDC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

