USDCoin (USDC) reaalajas hind on $ 0.9994. Viimase 24 tunni jooksul USDC kaubeldud madalaim $ 0.9992 ja kõrgeim $ 0.9997 näitab aktiivset turu volatiivsust. USDCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.349556378332484 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.8774.
Lüliajalise tootluse osas on USDC muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
USDCoin (USDC) – turuteave
No.7
$ 68.14B
$ 68.14B$ 68.14B
$ 74.76M
$ 74.76M$ 74.76M
$ 68.14B
$ 68.14B$ 68.14B
68.18B
68.18B 68.18B
68,181,891,651.258316
68,181,891,651.258316 68,181,891,651.258316
1.71%
2018-09-30 00:00:00
$ 1
$ 1$ 1
ETH
USDCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 68.14B$ 74.76M 24 tunnise kauplemismahuga. USDC ringlev varu on 68.18B, mille koguvaru on 68181891651.258316. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
USDCoin (USDC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse USDCoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001
+0.01%
30 päeva
$ -0.0001
-0.02%
60 päeva
$ -0.0003
-0.04%
90 päeva
$ -0.0003
-0.04%
USDCoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris USDC muutuse $ +0.0001 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
USDCoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001 (-0.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
USDCoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus USDC $ -0.0003 (-0.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
USDCoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003 (-0.04%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada USDCoin (USDC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.
USDCoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie USDCoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida USDC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse USDCoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie USDCoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
USDCoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on USDCoin (USDC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie USDCoin (USDC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida USDCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
USDCoin (USDC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USDC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
USDCoin (USDC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas USDCoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust USDCoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.