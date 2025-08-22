Rohkem infot POKT

Pocket Network

Üksuse Pocket Network (POKT) ostujuhend

MEXC aitab teil teha oma esimese sammu krüpto tundmaõppimise suunas. Tutvuge meie juhendiga, kuidas osta Pocket Network (POKT) tsentraliseeritud börsidel, nagu MEXC.
Saage kogu teadmine! Vaadake POKT hindu ja graafikuid.

Kuidas Pocket Network osta?

Õppige, kuidas MEXC-ist hõlpsalt Pocket Network (POKT) osta. See juhend kirjeldab, kuidas MEXC-is Pocket Network osta ja alustada Pocket Network kauplemist krüptoplatvormil, mida usaldavad miljonid.

1. samm

Registreeruge konto saamiseks ja lõpetage KYC

Esiteks registreerige konto ja täitke MEXC lehel KYC. Saate seda teha MEXC ametlikul veebisaidil või rakenduses MEXC, kasutades oma telefoninumbrit või e-posti aadressi.
2. samm

Lisage oma rahakotti USDT, USDC või USDE

USDT, USDC ja USDE hõlbustavad MEXC kauplemist. USDT, USDC ja USDE saate osta pangaülekande, börsivälise või P2P-kauplemise kaudu.

3. samm

Minge hetketuru kauplemise lehele

MEXC veebisaidil klõpsake ülemisel ribal hetketurg ja otsige oma eelistatud tokeneid.
4. samm

Valige oma tokenid

Kui saadaval on rohkem kui 2751 tokenit, saate hõlpsasti osta Bitcoini, Ethereumi ja teisi populaarseid tokeneid.
5. samm

Viige oma ost lõpule

Sisestage tokenite või samaväärne summa kohalikus valuutas. Klõpsake nuppu Ostke ja Pocket Network kantakse kohe teie rahakotti.
Üksuse Pocket Network (POKT) ostujuhend

Miks osta Pocket Network MEXC-ist?

MEXC on tuntud oma usaldusväärsuse, sügava likviidsuse ja mitmekesise tokenite valiku poolest, mis teeb meist ühe parima krüptoplatvormi, kust Pocket Network osta.

Ligipääs enam kui 2,800 tokenile, mis on üks suurimaid saadaolevaid valikuid
Kiireim tokenite noteerimine tsentraliseeritud börside seas
Valida saab enam kui 100 makseviisi vahel
Madalaimad tasud krüptotööstuses
Miks osta Pocket Network MEXC-ist?

Liituge miljonite kasutajatega ja ostke Pocket Network MEXC-ist juba täna.

Ostke Pocket Network enam kui 100 makseviisiga

MEXC toetab üle 100 maksevõimaluse, mis teeb ostmise Pocket Network (POKT) kõikjal maailmas lihtsaks. Olenemata sellest, kas eelistate traditsioonilisi meetodeid või kohalikke maksekanaleid, leiate kindlasti oma vajadustele vastava meetodi. Avastage MEXC-ist krüpto ostmiseks erinevaid makseviise!

3 parimat makseviisi Pocket Network ostmiseks

Krediit-/deebetkaardid

Krediit-/deebetkaardid

Ostke Pocket Network koheselt Visa või Mastercardiga. See on krüptokauplejatele kiireim ja turvalisem variant. See nõuab ainult KYC kinnituse läbimist.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

Pocket Network suuremate ostude puhul on ideaalne krüpto ostmine pangaülekandega! See pakub usaldusväärset arveldust ülemaailmselt, näiteks SEPA, SWIFT ja kohalike võrkude kaudu, olenevalt teie piirkonnast.

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutajatevaheline (P2P)

Kasutage MEXC P2P turuplatsi, et osta otse teistelt kasutajatelt Pocket Network eelistatud kohalikus valuutas. Raha hoitakse turvaliselt deponeerimiskontol ja see vabastatakse alles siis, kui makse on kinnitatud, tavaliselt 30 minuti jooksul.

Muud kohalikud maksevõimalused

Muud kohalikud maksevõimalused

MEXC toetab ka piirkondlikke makseviise, nagu PIX, PayNow, GCash ja muud, olenevalt teie riigist. Ostke krüptot koheselt 3 lihtsa sammuga!

3 lihtsat lisaviisi Pocket Network omandamiseks

MEXC turueelne

MEXC turueelne

Ostke või müüge Pocket Network enne ametlikku noteerimist MEXC turueelses kauplemissüsteemis. See valik võimaldab teil tokeneid varakult saada, andes teile enne nende hetketurul avaldamist edumaa. Lisaks on kõik tehingud kaitstud ja arveldatakse automaatselt pärast noteerimist.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Saa varajane juurdepääs uutele tokeni projektidele MEXC Launchpad kaudu. MX-i või USDT-d panustades saate enne avaturule jõudmist tokeneid saada, sageli väga konkurentsivõimeliste hindadega!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Täitke lihtsaid platvormil tehtavaid ülesandeid, et teenida Pocket Network MEXC Airdrop+ abil tasuta airdroppe. Kvalifitseerumiseks osalege igapäevastes ülesannetes ja väljakutsetes. See on lihtne ja tasuta viis oma krüptoportfelli kasvatamiseks ja uute tokenite avastamiseks.

Olenemata meetodist on teie tehingud kaitstud mitmekihiliste turvaprotokollide ja reaalajas määra lukustusega. MEXC tagab, et Pocket Network ostlemine on turvaline, kiire ja kättesaadav.

Kust osta Pocket Network (POKT)

Teil võib tekkida küsimus, kust saate hõlpsalt Pocket Network (POKT) osta. Vastus sõltub teie makse-eelistustest ja kauplemiskogemusest. Krüptovaluuta platvormil saab POKT osta selliste meetoditega nagu krediitkaart, Apple Pay või pangaülekanne. Teise võimalusena saate POKT osta ka ahelas DEX-i või P2P kaudu!

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda
Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli
Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Tsentraliseeritud börsid (CEX) – koht, kus algajad alustavad oma krüptoteekonda

Tsentraliseeritud börsid, näiteks MEXC, on sageli algajatele kõige sobivam lahendus. Saate POKT otse osta krediitkaartide, Apple Pay, pangaülekannete või stabiilsete müntide abil. CEX-id pakuvad ka läbipaistvat hinnakujundust, täiustatud turvalisust ja juurdepääsu sellistele tööriistadele nagu reaalajas Pocket Network hinnagraafikud ja kauplemisajalugu.

Kuidas CEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Liituge MEXC-iga

    Looge konto ja viige läbi identiteedi kinnitamine (KYC).

  2. 2. samm
    Makske sisse

    Tehke raha sissemakse, kasutades usaldusraha või krüptovaluutat.

  3. 3. samm
    Otsige

    Otsige POKT kauplemise jaotisest.

  4. 4. samm
    Kaubelge

    Esitage order turult ostmiseks või limiithind.

Detsentraliseeritud börsid (DEX) – edasijõudnud kasutajad, kes seavad esikohale kontrolli

Samuti saate POKT osta detsentraliseeritud börsidel, kui need on ahelas saadaval. DEX-id, nagu MEXC DEX+, Uniswap ja PancakeSwap, võimaldavad otsest rahakotist rahakotti kauplemist ilma vahendajateta, kuigi peate haldama selliseid asju nagu gaasitasud ja libisemine.

Kuidas DEX-i kaudu osta:

  1. 1. samm
    Rahakoti seadistamine

    Paigaldage Web3 rahakott, näiteks MetaMask, ja rahastage seda toetatud baastokeniga (nt ETH või BNB).

  2. 2. samm
    Ühendage

    Külastage DEX-platvormi ja ühendage oma rahakott.

  3. 3. samm
    Vahetage

    Otsige POKT ja kinnitage tokeni leping.

  4. 4. samm
    Kinnitage kauplemistehing

    Sisestage summa, vaadake libisemine üle ja kinnitage tehing ahelas.

Kasutajatevahelised (P2P) platvormid – paindlikud kasutajad riskijuhtimisega

Kui soovite osta POKT kohalike makseviiside abil, on P2P platvormid suurepärane valik. MEXC P2P turg võimaldab teil krüptot osta otse kinnitatud kasutajatelt, toetades pangaülekandeid, e-rahakotte või isegi sularaha.

Kuidas osta P2P kaudu:

  1. 1. samm
    Hankige endale MEXC

    Looge tasuta MEXC konto ja vii lõpule KYC kinnitus.

  2. 2. samm
    Minge P2P-sse

    Külastage P2P sektsiooni ja valige oma kohalik valuuta.

  3. 3. samm
    Valige müüja

    Valige kontrollitud müüja, kes toetab teie makseviisi.

  4. 4. samm
    Makse lõpuleviimine

    Makske otse ja krüpto vabastatakse teie MEXC rahakotti pärast kinnitust.

Kui otsite parimat Pocket Network (POKT) ostukohta, pakuvad tsentraliseeritud platvormid, näiteks MEXC, kõige lihtsamat ja turvalisemat teed, eriti kui kasutate krediitkaarti, Apple Payd või usaldusraha. DEX-id pakuvad paindlikkust ahelas olevatele kasutajatele, samas kui P2P sobib neile, kes vajavad kohaliku valuuta tuge.
Olenemata teie valikust, looge endale tasuta konto, et juba täna enesekindlalt MEXC-is alustada.

Pocket Network (POKT) teave

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Ametlik veebisait:https://www.pokt.network/
Valge raamat:https://docs.pokt.network/home/
Plokiahela Explorer:https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC

Milliseid tokeneid kauplejad sel nädalal ostavad?

Need on nädala kuumimad trendikad tokenid, mis pälvivad tohutut tähelepanu! Avastage neid tokeneid ja palju muud MEXC-is. Kaubelge ülimadalate tasudega ja kasutage kõige laiaulatuslikumat likviidsust.

Pocket Network ostmise videojuhend

Krüpto ostmise õppimine on lihtsam, kui näed iga sammu. Meie algajatele mõeldud videoõpetused juhatavad teid läbi kaardi, pangaülekande või P2P makseviisiga Pocket Network ostmise kogu protsessi. Iga video on selge, turvaline ja hõlpsasti jälgitav, ideaalne visuaalsetele õppijatele.
Vaadake kohe ja hakake Pocket Network MEXC-is investeerima.

  • Videojuhend: Kuidas osta Pocket Network deebet-/krediitkaardiga

    Kas otsite kiireimat Pocket Network ostuviisi? Siit saate teada, kuidas MEXC-is oma deebet- või krediitkaardiga kohe POKT osta. See meetod sobib ideaalselt algajatele, kes otsivad kiiret ja probleemivaba kogemust.

  • Videojuhend: Kuidas osta Pocket Network usaldusraha P2P kauplemise kaudu

    Kas eelistate osta Pocket Network otse teistelt kasutajatelt? Meie P2P kauplemisplatvorm võimaldab teil mitme turvalise makseviisi abil POKT usaldusraha vahetada. Vaadake seda juhendit, et õppida, kuidas MEXC P2P-ga turvaliselt krüpto osta.

  • Videojuhend: Kuidas osta POKT hetketuru kauplemisega

    Kas soovite oma Pocket Network ostude üle täielikku kontrolli? Hetketuru kauplemine võimaldab teil osta POKT turuhinnaga või seada limiitordereid paremate tehingute saamiseks. See video selgitab kõike, mida peate teadma BTC-ga kauplemise kohta MEXC hetketurul.

Ostke Pocket Network MEXC-ist äärmiselt madalate tasudega

MEXC-ist Pocket Network (POKT) ostmine tähendab teie raha eest paremat väärtust. Olles üks turu madalaima tasuga krüptoplatvorme, aitab MEXC teil kulusid vähendada juba esimesest tehingust alates.

Hetketuru kauplemistasud:
--
Tegija
--
Võtja
Futuuridega kauplemise tasud:
--
Tegija
--
Võtja

Tutvuge MEXC konkurentsivõimeliste kauplemistasudega

Lisaks saate MEXC nulltasu pidustuste kaudu kaubelda valitud hetketuru tokenidega täiesti tasuta.

5 parimat nulltasuga kauplemispaari ostmiseks

Futuurid
KauplemispaarHindMuutus
No Data
Hetketurg
KauplemispaarHindMuutus
No Data

Alustage Pocket Network ostmist juba täna – ja nautige rohkem krüptovaluutasid väiksemate tasude eest.

Viimase 24 tunni jooksul ostsid MEXC kasutajad 0.000 POKT, kogusummas 0.000 USDT.

Laiaulatuslik likviidsus

3 parimat Pocket Network (POKT) ostustrateegiat

Tark investeerimine algab kindlast plaanist. Selge strateegia kasutamine aitab vähendada emotsionaalseid otsuseid, hallata tururiski ja aja jooksul suurendada enesekindlust.

Siin on kolm populaarset Pocket Network ostustrateegiat:

1.Keskmine dollari kulu (DCA)

Investeerige kindel summa POKT regulaarsete intervallidega, olenemata turuhinnast. See aitab aja jooksul hinna volatiilsust tasandada.

2.Trendipõhine sisenemine

Sisenege POKT turule, kui ilmnevad tõusumomendi või peamiste takistustasemete murdmise märgid. See lähenemisviis keskendub pigem kinnitamisele kui täpsete põhjade ajastamisele.

3.Redeli ostmine

Esitage mitu ostuorderit erinevate hindadega. See hajutab teie sisenemisriski ja võimaldab teil osaleda erinevatel turutasanditel.

Iga strateegia sobib erinevatele riskiprofiilidele ja turutingimustele. Enne Pocket Network või krüptovarasse investeerimist tehke alati oma uurimistööd (DYOR).

Kuidas oma Pocket Network turvaliselt hoiustada

Pärast Pocket Network (POKT) ostmist on järgmine oluline samm oma varade kindlustamine. Õnneks on tokeni hoidmine üsna lihtne.

MEXC salvestusvõimalused:

MEXC rahakott

Teie POKT salvestatakse automaatselt teie MEXC konto rahakotti. Rahalised vahendid on kaitstud kahefaktorilise autentimise (2FA), täiustatud krüptimise ja võrguühenduseta rahakotiga.

Välised rahakotid

Täieliku kontrolli saamiseks saate POKT välja võtta ka isiklikku rahakotti. See hõlmab tarkvaralisi rahakotte (nt MetaMask, Trust Wallet) igapäevaseks juurdepääsuks või külmi rahakotte (nt Ledger, Trezor) pikaajaliseks ja võrguühenduseta hoidmiseks maksimaalse turvalisusega.

Krüptovaluutade hoidmine külmas rahakotis hoiab teie privaatvõtmed võrguühenduseta, vähendades häkkimise või andmepüügirünnakute ohtu. See on eelistatud valik kasutajatele, kes plaanivad pikaajalist hoidmist.

Valige meetod, mis sobib teie eesmärkidega kõige paremini. MEXC toetab nii mugavust kui ka kontrolli.

Kuidas Pocket Network (POKT) müüa

MEXC pakub müügiks mitmeid turvalisi ja paindlikke võimalusi, olgu selleks siis Pocket Network müümine, tokenite vahetamine või turusuundumustele reageerimine.

Hetketurg
Hetketurg

Müüge POKT koheselt turuhinnaga või määrake oma limiitorder. Ideaalne kiireteks tehinguteks või stabiilseteks müntideks (nt USDT) konverteerimiseks.

P2P kauplemine
P2P kauplemine

Müüge otse POKT teistele kasutajatele ja saage kohalikku valuutat oma eelistatud makseviisi kaudu. MEXC deponeerimiskaitse tagab iga tehingu turvalisuse ja kontrollimise.

Turueelne
Turueelne

Valitud tokenite puhul pakub MEXC turueelset kauplemist, mis võimaldab teil müüa enne ametlikku noteerimist. See annab varajastele omanikele ainulaadse eelise hinna leidmisel ja likviidsusel.

MEXC konverter
MEXC konverter

Konverteerige POKT koheselt USDT-ks, BTC-ks või muudeks peamisteks tokeniteks, kasutades MEXC konverteri tööriista. See sobib ideaalselt kiireteks, ühe klõpsuga konversioonideks selgete kurssidega ja ilma libisemiseta.

Iga meetodit toetavad MEXC täiustatud turvasüsteemid, reaalajas täitmismootor ja ööpäevaringne klienditeenindus – nii et saate Pocket Network müüa enesekindlalt.

Mida saate teha pärast POKT tokenite ostmist?

Kui olete oma krüpto ostnud, on MEXC võimalused piiramatud. Ükskõik, kas soovite kaubelda hetketurul, avastada futuuridega kauplemist või teenida eksklusiivseid preemiaid, pakub MEXC laia valikut funktsioone teie krüptokogemuse täiustamiseks.

Kõik vajalikud MEXC funktsioonid on tagatud tipptasemel turvalisuse ja ööpäevaringse klienditoega. Avastage uurimat Pocket Network (POKT) hinda, vaadake tulevat Pocket Network hinna ennustust või sukelduge POKT ajaloosse juba täna!

Krüptovarade riskid, mida peaksite enne investeerimist teadma

Krüptovaradesse investeerimine võib pakkuda suurt potentsiaalset tootlust, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed riskid. Enne Pocket Network või mis tahes muu krüptovaluuta ostmist on oluline neist riskidest aru saada.

Peamised kauplemisriskid, mida arvestada:

Volatiilsus
Krüptovaluutade hinnad võivad lühikese aja jooksul järsult kõikuda, mõjutades teie investeeringu väärtust.
Regulatiivne ebakindlus
Valitsuse määruste muudatused või investorite kaitse puudumine võivad mõjutada juurdepääsu ja seaduslikkust.
Likviidsusrisk
Mõnel tokenil võib olla väike kauplemismaht, mistõttu on neid stabiilse hinnaga raskem osta või müüa.
Keerukus
Krüptosüsteeme võib olla raske mõista, eriti algajatele, mis võib viia halbade otsuste langetamiseni.
Pettused ja ebareaalsed nõuded
Olge alati ettevaatlik garantiide, võltsitud kingituste või pakkumiste suhtes, mis kõlavad liiga hästi, et olla tõsi.
Tsentraliseerimise risk
Liiga suurel määral ühele varale või kategooriale lootmine võib tuua kaasa suuremat kahju.

Enne Pocket Network investeerimist tehke kindlasti oma uurimistöö (DYOR) ja mõistke nii projekti kui ka turutingimusi. Teadlikud otsused viivad paremate tulemusteni. Lisateavet leiate MEXC krüpto pulsist ja vaadake Pocket Network (POKT) hinda juba täna!

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

    1. Kuidas ma saan kohe Pocket Network osta?

  • POKTKohe ostmiseks registreeruge lihtsalt tasuta MEXC konto, tehke sissemakse USDT või fusaldusrahas, seejärel navigeerige hetketurule ja esitage ostukorraldus turu- või limiithindade abil.

    • 2. Kust ma saan Pocket Network osta?

  • Pocket Network saab osta krüptovaluutaplatvormidelt nagu MEXC, mis pakuvad sügavat likviidsust, ülimadalaid tasusid, kiiret täitmist ja sujuvat usaldusrahalt krüptole üleminekut, mida kõike toetab turvaline varade hoiustamine.

    • 3. Kui palju maksab praegu $1,000 Bitcoinis?

  • $1,000 väärtus Bitcoinis muutub pidevalt vastavalt BTC reaalajas hinnale. Praeguse konversioonimäära nägemiseks ja selleks, kui palju BTC-d $1,000 eest osta saaks, kontrollige reaalajas Bitcoini hinda.

    • 4. Kas ma saan investeerida Pocket Network $10?

  • Jah, saate POKT investeerida juba alates $10! MEXC toetab väikeseid sissemakseid USDT-s või usaldusrahas, võimaldades algajatel alustada ilma suure kapitalita.

    • 5. Kui palju on 1 POKT USDT-s?

  • 1 POKT hind USDT-s kõigub vastavalt turule. Ajakohaste hindade, graafikute ja reaalajas turu sügavuse vaatamiseks külastage MEXC POKT hinnalehte.

    • 6. Kas Pocket Network on ohutu osta?

  • Pocket Network MEXC-ist ostmine on turvaline: platvorm kasutab kahefaktorilist autentimist, krüpteeritud salvestust, KYC kinnitust ja külma rahakoti hoidmist.

    • 7. Miks Pocket Network hind nii tihti muutub?

  • Krüptovarad, näiteks Pocket Network, on turu pakkumise ja nõudluse, uudiste, kauplemismahu ja investorite meeleolu tõttu väga volatiilsed. Volatiilsus on normaalne, seega kaaluge riskide maandamiseks selliseid strateegiaid nagu DCA.

    • 8. Milliseid makseviise saan Pocket Network ostmiseks kasutada?

  • MEXC-s saate osta POKT krediit-/deebetkaartide, Apple Pay, pangaülekannete, P2P või stabiilsete müntide sissemaksetega. See paindlikkus muudab krediitkaardi või Apple Payga Pocket Network ostmise väga lihtsaks.

    • 9. Kas Pocket Network ostmiseks on vaja KYC-d?

  • Jah, MEXC nõuab KYC kinnitust (isiku tuvastamist), et avada usaldusraha maksete tegemise võimalusi, näiteks krediitkaart või pangaülekanne. See suurendab ka platvormi turvalisust ja toetab vastavust nõuetele.

    • 10. Milline on minimaalne POKT ostusumma?

  • MEXC hetketurul saab POKT ostmist alustada sageli juba 10 USDT-ga, mis teeb selle uutele investoritele algajasõbralikuks.

    • 11. Kui kaua võtab aega krediitkaardiga Pocket Network ostmine?

  • Krediitkaardiga või Apple Payga MEXC-s tehtud ostud on tavaliselt peaaegu kohesed – raha laekub teie kontole kohe või mõne minuti jooksul, nii et saate kohe Pocket Network-ga kaubelda.

    • 12. Kas Pocket Network ostmisel on lisatasusid?

  • MEXC Pocket Network hetketurgudel kauplemisel võivad olla madalad tegija/võtja tasud või isegi 0% tegija tasu. Kaardiostude või P2P tehingutega võivad kaasneda võrgu- või teenustasud. Vaadake MEXC hinnakirja.

    • 13. Kas ma saan pärast POKT ostmist MEXC-is seda hoiustada?

  • Jah! Pärast POKT ostmist jääb see teie MEXC rahakotti, mida kaitsevad mitmekihiline krüptimine, 2FA, väljamaksete valged nimekirjad ja võrguühenduseta rahakott.

    • 14. Kuidas ma saan POKT välisele rahakotile üle kanda?

  • MEXC-ist POKT väljamaksmiseks minge jaotisse „Väljamakse“, sisestage oma välise rahakoti aadress (nt riist- või tarkvararahakott) ja kinnitage. Kaotsimineku vältimiseks kontrollige oma aadressi alati üle.

    • 15. Kas ma saan osta POKT P2P kauplemisel?

  • Jah, MEXC P2P turg võimaldab teil POKT otse kasutajatelt osta. Valige kohalik valuuta ja makseviis ning viige ost lõpule deponeerimiskaitsega.

    • 16. Milleks on POKT eelturg mõeldud?

  • Kui MEXC on POKT äsja börsil noteeritud, võib see pakkuda turueelseid kauplemissündmusi. Need varajased kauplemisaknad võimaldavad omanikel osta/müüa enne avalike hetketurgudel noteeringute algust.

    • 17. Kas POKT on saadaval DEX-ides nagu Uniswap?

  • Kui POKT on Ethereumi-põhine või toetab mõnda muud ahelat, võib see olla kaubeldav DEX-ides nagu Uniswap või PancakeSwap. See nõuab rahakottide, bensiinitasude ja libisemise haldamist.

    • 18. Kuidas ma saan reaalajas POKT hinnagraafikuid kontrollida?

  • MEXC pakub tokenite hinnalehtedel reaalajas hPOKT innagraafikuid, mahumõõdikuid ja sügavuse tööriistu. Kasutage neid hinnakõikumiste jälgimiseks ja sisenemis- või väljumispunktide planeerimiseks.

    • 19. Kas ma saan POKT ostmisel seada stop-limit või take-profit orderi?

  • Jah, MEXC toetab eelorderi tüüpe, nagu stop-limit, take-profit ja OCO. Need aitavad teie strateegiat POKT ostmisel või müümisel automatiseerida.

    • 20. Kas Pocket Network on hea pikaajaline investeering?

  • See, kas Pocket Network sobib pikaajaliseks investeeringuks, sõltub selle põhialustest ja teie enda eesmärkidest. Enne pühendumist uurige projekti, tokenite kasutamist, arendusmeeskonda ja tegevuskava.

    • 21. Kuidas maksud toimivad, kui ma POKT ostan või müün?

  • Maksureeglid on riigiti erinevad. Paljudes jurisdiktsioonides ei ole Pocket Network ostmine maksustatav, kuid müümine või kauplemine võib kaasa tuua kapitalikasumi. Konsulteerige alati kohaliku raamatupidajaga.

    • 22. Kas ma saan POKT ostmiseks kasutada Apple Pay-d?

  • Jah, kui teie riigis/regioonis seda toetatakse, lubab MEXC Apple Payga Pocket Network ostmist. See on kiire, turvaline ja mugav viis oma kontole raha kandmiseks mobiilseadme abil.

    • 23. Miks on CEX-i, DEX-i ja P2P hinnad erinevad?

  • Hinnad varieeruvad likviidsuse, tasude, kursivahe ja kasutajate nõudluse tõttu. CEX-id, näiteks MEXC, pakuvad tavaliselt kitsaid kursivahesid, samas kui DEX-id ja P2P-d võivad sisaldada lisatasusid või libisemist.

    • 24. Mida peaksin tegema, kui MEXC-ist Pocket Network ostes tekib probleeme?

  • Kui teil tekib Pocket Network ostmisel probleeme, võtke viivitamatult ühendust MEXC klienditeenindusega. Esitage probleemi kohta üksikasjad ja nad aitavad teil probleemi lahendada.

