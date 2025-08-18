Rohkem infot OTK

1 OTK/USD reaalajas hind:

$0.00474
$0.00474$0.00474
-0.21%1D
USD
Octo Gaming (OTK) reaalajas hinnagraafik
Octo Gaming (OTK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047
24 h madal
$ 0.00488
$ 0.00488$ 0.00488
24 h kõrge

$ 0.0047
$ 0.0047$ 0.0047

$ 0.00488
$ 0.00488$ 0.00488

$ 0.12041089353940107
$ 0.12041089353940107$ 0.12041089353940107

$ 0.000660347704777999
$ 0.000660347704777999$ 0.000660347704777999

0.00%

-0.21%

-2.07%

-2.07%

Octo Gaming (OTK) reaalajas hind on $ 0.00474. Viimase 24 tunni jooksul OTK kaubeldud madalaim $ 0.0047 ja kõrgeim $ 0.00488 näitab aktiivset turu volatiivsust. OTKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12041089353940107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000660347704777999.

Lüliajalise tootluse osas on OTK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel -2.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Octo Gaming (OTK) – turuteave

No.1775

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 3.25K
$ 3.25K$ 3.25K

$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M

489.53M
489.53M 489.53M

1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96

SOL

Octo Gaming praegune turukapitalisatsioon on $ 2.32M $ 3.25K 24 tunnise kauplemismahuga. OTK ringlev varu on 489.53M, mille koguvaru on 1199955821.96. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Octo Gaming (OTK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Octo Gaming tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000997-0.21%
30 päeva$ -0.00061-11.41%
60 päeva$ +0.00074+18.50%
90 päeva$ +0.00124+35.42%
Octo Gaming Hinnamuutus täna

Täna registreeris OTK muutuse $ -0.00000997 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Octo Gaming 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00061 (-11.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Octo Gaming 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OTK $ +0.00074 (+18.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Octo Gaming 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00124 (+35.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Octo Gaming (OTK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Octo Gaming hinnaajaloo lehte.

Mis on Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OTK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Octo Gaming kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Octo Gaming ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Octo Gaming hinna ennustus (USD)

Kui palju on Octo Gaming (OTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Octo Gaming (OTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Octo Gaming nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Octo Gaming hinna ennustust kohe!

Octo Gaming (OTK) tokenoomika

Octo Gaming (OTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Octo Gaming (OTK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Octo Gaming osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Octo Gaming osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OTK kohalike valuutade suhtes

1 Octo Gaming(OTK)/VND
124.7331
1 Octo Gaming(OTK)/AUD
A$0.0072522
1 Octo Gaming(OTK)/GBP
0.0034602
1 Octo Gaming(OTK)/EUR
0.004029
1 Octo Gaming(OTK)/USD
$0.00474
1 Octo Gaming(OTK)/MYR
RM0.0199554
1 Octo Gaming(OTK)/TRY
0.193629
1 Octo Gaming(OTK)/JPY
¥0.69678
1 Octo Gaming(OTK)/ARS
ARS$6.1398642
1 Octo Gaming(OTK)/RUB
0.3774936
1 Octo Gaming(OTK)/INR
0.4147974
1 Octo Gaming(OTK)/IDR
Rp76.4516022
1 Octo Gaming(OTK)/KRW
6.5832912
1 Octo Gaming(OTK)/PHP
0.2691372
1 Octo Gaming(OTK)/EGP
￡E.0.2285628
1 Octo Gaming(OTK)/BRL
R$0.025596
1 Octo Gaming(OTK)/CAD
C$0.0065412
1 Octo Gaming(OTK)/BDT
0.5750094
1 Octo Gaming(OTK)/NGN
7.2587886
1 Octo Gaming(OTK)/UAH
0.1953354
1 Octo Gaming(OTK)/VES
Bs0.6399
1 Octo Gaming(OTK)/CLP
$4.55988
1 Octo Gaming(OTK)/PKR
Rs1.3416096
1 Octo Gaming(OTK)/KZT
2.5635342
1 Octo Gaming(OTK)/THB
฿0.1533864
1 Octo Gaming(OTK)/TWD
NT$0.1423422
1 Octo Gaming(OTK)/AED
د.إ0.0173958
1 Octo Gaming(OTK)/CHF
Fr0.003792
1 Octo Gaming(OTK)/HKD
HK$0.0370668
1 Octo Gaming(OTK)/AMD
֏1.812576
1 Octo Gaming(OTK)/MAD
.د.م0.0426126
1 Octo Gaming(OTK)/MXN
$0.0886854
1 Octo Gaming(OTK)/PLN
0.0172062
1 Octo Gaming(OTK)/RON
лв0.0204768
1 Octo Gaming(OTK)/SEK
kr0.0452196
1 Octo Gaming(OTK)/BGN
лв0.0079158
1 Octo Gaming(OTK)/HUF
Ft1.5991812
1 Octo Gaming(OTK)/CZK
0.0990186
1 Octo Gaming(OTK)/KWD
د.ك0.00144096
1 Octo Gaming(OTK)/ILS
0.0159738
1 Octo Gaming(OTK)/NOK
kr0.0481584
1 Octo Gaming(OTK)/NZD
$0.0079632

Octo Gaming ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Octo Gaming võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Octo Gaming ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Octo Gaming kohta

Kui palju on Octo Gaming (OTK) tänapäeval väärt?
Reaalajas OTK hind USD on 0.00474 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OTK/USD hind?
Praegune hind OTK/USD on $ 0.00474. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Octo Gaming turukapitalisatsioon?
OTK turukapitalisatsioon on $ 2.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OTK ringlev varu?
OTK ringlev varu on 489.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OTK (ATH) hind?
OTK saavutab ATH hinna summas 0.12041089353940107 USD.
Mis oli kõigi aegade OTK madalaim (ATL) hind?
OTK nägi ATL hinda summas 0.000660347704777999 USD.
Milline on OTK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OTK kauplemismaht on $ 3.25K USD.
Kas OTK sel aastal kõrgemale ka suundub?
OTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OTK hinna ennustust.
Octo Gaming (OTK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
