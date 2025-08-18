Mis on Octo Gaming (OTK)

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Octo Gaming on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Octo Gaming investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida OTK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Octo Gaming kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Octo Gaming ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Octo Gaming hinna ennustus (USD)

Kui palju on Octo Gaming (OTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Octo Gaming (OTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Octo Gaming nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Octo Gaming hinna ennustust kohe!

Octo Gaming (OTK) tokenoomika

Octo Gaming (OTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Octo Gaming (OTK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Octo Gaming osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Octo Gaming osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Octo Gaming ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Octo Gaming võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Octo Gaming kohta Kui palju on Octo Gaming (OTK) tänapäeval väärt? Reaalajas OTK hind USD on 0.00474 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on OTK ringlev varu? OTK ringlev varu on 489.53M USD . Milline on OTK turukapitalisatsioon? OTK turukapitalisatsioon on $ 2.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Mis oli kõigi aegade kõrgeim OTK (ATH) hind? OTK saavutab ATH hinna summas 0.12041089353940107 USD . Mis oli kõigi aegade OTK madalaim (ATL) hind? OTK nägi ATL hinda summas 0.000660347704777999 USD . Milline on OTK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OTK kauplemismaht on $ 3.25K USD .

