Octo Gaming (OTK) reaalajas hind on $ 0.00474. Viimase 24 tunni jooksul OTK kaubeldud madalaim $ 0.0047 ja kõrgeim $ 0.00488 näitab aktiivset turu volatiivsust. OTKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12041089353940107 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000660347704777999.
Lüliajalise tootluse osas on OTK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.21% 24 tunni vältel -2.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Octo Gaming (OTK) – turuteave
No.1775
$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M
$ 3.25K
$ 3.25K$ 3.25K
$ 5.69M
$ 5.69M$ 5.69M
489.53M
489.53M 489.53M
1,199,955,821.96
1,199,955,821.96 1,199,955,821.96
SOL
Octo Gaming praegune turukapitalisatsioon on $ 2.32M$ 3.25K 24 tunnise kauplemismahuga. OTK ringlev varu on 489.53M, mille koguvaru on 1199955821.96. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Octo Gaming (OTK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Octo Gaming tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000997
-0.21%
30 päeva
$ -0.00061
-11.41%
60 päeva
$ +0.00074
+18.50%
90 päeva
$ +0.00124
+35.42%
Octo Gaming Hinnamuutus täna
Täna registreeris OTK muutuse $ -0.00000997 (-0.21%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Octo Gaming 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00061 (-11.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Octo Gaming 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OTK $ +0.00074 (+18.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Octo Gaming 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00124 (+35.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Octo Gaming (OTK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.
Octo Gaming on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Octo Gaming investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OTK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Octo Gaming kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Octo Gaming ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Octo Gaming hinna ennustus (USD)
Kui palju on Octo Gaming (OTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Octo Gaming (OTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Octo Gaming nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Octo Gaming (OTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Octo Gaming (OTK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Octo Gaming osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Octo Gaming osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.