Octo Gaming (OTK) teave Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played. Ametlik veebisait: https://octo-gaming.com/ Valge raamat: https://whitepaper.octo-gaming.com/introduction/welcome-octonaut Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/octo82drBEdm8CSDaEKBymVn86TBtgmPnDdmE64PTqJ Ostke OTK kohe!

Octo Gaming (OTK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Octo Gaming (OTK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 489.53M $ 489.53M $ 489.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 $ 0.000660347704777999 Praegune hind: $ 0.00417 $ 0.00417 $ 0.00417 Lisateave Octo Gaming (OTK) hinna kohta

Octo Gaming (OTK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Octo Gaming (OTK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OTK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OTK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OTK tokeni tokenoomikat, avastage OTK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OTK Kas olete huvitatud Octo Gaming (OTK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OTK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OTK MEXC-ist osta!

Octo Gaming (OTK) hinna ajalugu OTK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OTK hinna ajalugu kohe!

OTK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OTK võiks suunduda? Meie OTK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OTK tokeni hinna ennustust kohe!

