Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.04%

Ringlev varu489,529,439

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,199,955,821.96

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.12041089353940107,2024-03-25

Madalaim hind0.000660347704777999,2023-10-22

Avalik plokiahelSOL

