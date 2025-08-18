Rohkem infot NKN

New Kind of Network hind(NKN)

1 NKN/USD reaalajas hind:

$0.02937
$0.02937$0.02937
-0.50%1D
USD
New Kind of Network (NKN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:32:33 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02854
$ 0.02854$ 0.02854
24 h madal
$ 0.02969
$ 0.02969$ 0.02969
24 h kõrge

$ 0.02854
$ 0.02854$ 0.02854

$ 0.02969
$ 0.02969$ 0.02969

$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395

$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117

-0.04%

-0.50%

+0.10%

+0.10%

New Kind of Network (NKN) reaalajas hind on $ 0.02937. Viimase 24 tunni jooksul NKN kaubeldud madalaim $ 0.02854 ja kõrgeim $ 0.02969 näitab aktiivset turu volatiivsust. NKNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.48332395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00641054097117.

Lüliajalise tootluse osas on NKN muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel +0.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

New Kind of Network (NKN) – turuteave

No.845

$ 23.24M
$ 23.24M$ 23.24M

$ 157.34K
$ 157.34K$ 157.34K

$ 29.37M
$ 29.37M$ 29.37M

791.21M
791.21M 791.21M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

791,205,958.18421
791,205,958.18421 791,205,958.18421

79.12%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

New Kind of Network praegune turukapitalisatsioon on $ 23.24M $ 157.34K 24 tunnise kauplemismahuga. NKN ringlev varu on 791.21M, mille koguvaru on 791205958.18421. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.37M.

New Kind of Network (NKN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse New Kind of Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001476-0.50%
30 päeva$ -0.00033-1.12%
60 päeva$ +0.00592+25.24%
90 päeva$ -0.00725-19.80%
New Kind of Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris NKN muutuse $ -0.0001476 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

New Kind of Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00033 (-1.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

New Kind of Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NKN $ +0.00592 (+25.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

New Kind of Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00725 (-19.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada New Kind of Network (NKN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe New Kind of Network hinnaajaloo lehte.

Mis on New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie New Kind of Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NKN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse New Kind of Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie New Kind of Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

New Kind of Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on New Kind of Network (NKN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie New Kind of Network (NKN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida New Kind of Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake New Kind of Network hinna ennustust kohe!

New Kind of Network (NKN) tokenoomika

New Kind of Network (NKN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NKN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

New Kind of Network (NKN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas New Kind of Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust New Kind of Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NKN kohalike valuutade suhtes

New Kind of Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest New Kind of Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse New Kind of Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse New Kind of Network kohta

Kui palju on New Kind of Network (NKN) tänapäeval väärt?
Reaalajas NKN hind USD on 0.02937 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NKN/USD hind?
Praegune hind NKN/USD on $ 0.02937. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on New Kind of Network turukapitalisatsioon?
NKN turukapitalisatsioon on $ 23.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NKN ringlev varu?
NKN ringlev varu on 791.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NKN (ATH) hind?
NKN saavutab ATH hinna summas 1.48332395 USD.
Mis oli kõigi aegade NKN madalaim (ATL) hind?
NKN nägi ATL hinda summas 0.00641054097117 USD.
Milline on NKN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NKN kauplemismaht on $ 157.34K USD.
Kas NKN sel aastal kõrgemale ka suundub?
NKN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NKN hinna ennustust.
2025-08-18 00:32:33 (UTC+8)

New Kind of Network (NKN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

