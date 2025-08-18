New Kind of Network (NKN) reaalajas hind on $ 0.02937. Viimase 24 tunni jooksul NKN kaubeldud madalaim $ 0.02854 ja kõrgeim $ 0.02969 näitab aktiivset turu volatiivsust. NKNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.48332395 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00641054097117.
Lüliajalise tootluse osas on NKN muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -0.50% 24 tunni vältel +0.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
New Kind of Network (NKN) – turuteave
No.845
$ 23.24M
$ 23.24M$ 23.24M
$ 157.34K
$ 157.34K$ 157.34K
$ 29.37M
$ 29.37M$ 29.37M
791.21M
791.21M 791.21M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
791,205,958.18421
791,205,958.18421 791,205,958.18421
79.12%
2018-05-28 00:00:00
$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024
ETH
New Kind of Network praegune turukapitalisatsioon on $ 23.24M$ 157.34K 24 tunnise kauplemismahuga. NKN ringlev varu on 791.21M, mille koguvaru on 791205958.18421. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.37M.
New Kind of Network (NKN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse New Kind of Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001476
-0.50%
30 päeva
$ -0.00033
-1.12%
60 päeva
$ +0.00592
+25.24%
90 päeva
$ -0.00725
-19.80%
New Kind of Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris NKN muutuse $ -0.0001476 (-0.50%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
New Kind of Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00033 (-1.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
New Kind of Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NKN $ +0.00592 (+25.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
New Kind of Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00725 (-19.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada New Kind of Network (NKN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.
New Kind of Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie New Kind of Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NKN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse New Kind of Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie New Kind of Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
New Kind of Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on New Kind of Network (NKN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie New Kind of Network (NKN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida New Kind of Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
New Kind of Network (NKN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NKN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
New Kind of Network (NKN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas New Kind of Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust New Kind of Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
