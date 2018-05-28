NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

NimiNKN

KohtNo.881

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.39%

Ringlev varu791,879,409.1837404

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru791,879,409.1837404

Ringluse määr0.7918%

Väljaandmise kuupäev2018-05-28 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.0024 USDT

Kõigi aegade kõrgeim1.48332395,2021-04-09

Madalaim hind0.00641054097117,2020-03-13

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

