OKZOO hind(AIOT)

1 AIOT/USD reaalajas hind:

$1.00623
$1.00623$1.00623
-3.80%1D
USD
OKZOO (AIOT) reaalajas hinnagraafik
OKZOO (AIOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.78298
$ 0.78298$ 0.78298
24 h madal
$ 1.0867
$ 1.0867$ 1.0867
24 h kõrge

$ 0.78298
$ 0.78298$ 0.78298

$ 1.0867
$ 1.0867$ 1.0867

$ 0.8271023902533196
$ 0.8271023902533196$ 0.8271023902533196

$ 0.08647478881309605
$ 0.08647478881309605$ 0.08647478881309605

-4.76%

-3.80%

+94.21%

+94.21%

OKZOO (AIOT) reaalajas hind on $ 1.00623. Viimase 24 tunni jooksul AIOT kaubeldud madalaim $ 0.78298 ja kõrgeim $ 1.0867 näitab aktiivset turu volatiivsust. AIOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8271023902533196 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.08647478881309605.

Lüliajalise tootluse osas on AIOT muutunud -4.76% viimase tunni jooksul, -3.80% 24 tunni vältel +94.21% viimase 7 päeva jooksul.

OKZOO (AIOT) – turuteave

No.481

$ 83.03M
$ 83.03M$ 83.03M

$ 328.10K
$ 328.10K$ 328.10K

$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B

82.52M
82.52M 82.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.25%

BSC

OKZOO praegune turukapitalisatsioon on $ 83.03M $ 328.10K 24 tunnise kauplemismahuga. AIOT ringlev varu on 82.52M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.01B.

OKZOO (AIOT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OKZOO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0397471-3.80%
30 päeva$ +0.71632+247.08%
60 päeva$ +0.85991+587.69%
90 päeva$ +0.65055+182.90%
OKZOO Hinnamuutus täna

Täna registreeris AIOT muutuse $ -0.0397471 (-3.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OKZOO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.71632 (+247.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OKZOO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus AIOT $ +0.85991 (+587.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OKZOO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.65055 (+182.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OKZOO (AIOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on OKZOO (AIOT)

OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications.

OKZOO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OKZOO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

OKZOO hinna ennustus (USD)

Kui palju on OKZOO (AIOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OKZOO (AIOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OKZOO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

OKZOO (AIOT) tokenoomika

OKZOO (AIOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet AIOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OKZOO (AIOT) ostujuhend

AIOT kohalike valuutade suhtes

1 OKZOO(AIOT)/VND
26,478.94245
1 OKZOO(AIOT)/AUD
A$1.5294696
1 OKZOO(AIOT)/GBP
0.7345479
1 OKZOO(AIOT)/EUR
0.8552955
1 OKZOO(AIOT)/USD
$1.00623
1 OKZOO(AIOT)/MYR
RM4.2362283
1 OKZOO(AIOT)/TRY
41.0441217
1 OKZOO(AIOT)/JPY
¥147.91581
1 OKZOO(AIOT)/ARS
ARS$1,305.0903723
1 OKZOO(AIOT)/RUB
80.2065933
1 OKZOO(AIOT)/INR
88.0551873
1 OKZOO(AIOT)/IDR
Rp16,229.5138569
1 OKZOO(AIOT)/KRW
1,397.5327224
1 OKZOO(AIOT)/PHP
56.9023065
1 OKZOO(AIOT)/EGP
￡E.48.5606598
1 OKZOO(AIOT)/BRL
R$5.433642
1 OKZOO(AIOT)/CAD
C$1.3885974
1 OKZOO(AIOT)/BDT
122.1965712
1 OKZOO(AIOT)/NGN
1,543.2952002
1 OKZOO(AIOT)/UAH
41.4667383
1 OKZOO(AIOT)/VES
Bs135.84105
1 OKZOO(AIOT)/CLP
$970.00572
1 OKZOO(AIOT)/PKR
Rs285.0448344
1 OKZOO(AIOT)/KZT
544.7829843
1 OKZOO(AIOT)/THB
฿32.5917897
1 OKZOO(AIOT)/TWD
NT$30.2170869
1 OKZOO(AIOT)/AED
د.إ3.6928641
1 OKZOO(AIOT)/CHF
Fr0.804984
1 OKZOO(AIOT)/HKD
HK$7.8687186
1 OKZOO(AIOT)/AMD
֏384.6414798
1 OKZOO(AIOT)/MAD
.د.م9.0460077
1 OKZOO(AIOT)/MXN
$18.9875601
1 OKZOO(AIOT)/PLN
3.6626772
1 OKZOO(AIOT)/RON
лв4.3469136
1 OKZOO(AIOT)/SEK
kr9.6094965
1 OKZOO(AIOT)/BGN
лв1.6804041
1 OKZOO(AIOT)/HUF
Ft339.703248
1 OKZOO(AIOT)/CZK
21.030207
1 OKZOO(AIOT)/KWD
د.ك0.30690015
1 OKZOO(AIOT)/ILS
3.3909951
1 OKZOO(AIOT)/NOK
kr10.2534837
1 OKZOO(AIOT)/NZD
$1.6904664

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OKZOO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse OKZOO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OKZOO kohta

Kui palju on OKZOO (AIOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas AIOT hind USD on 1.00623 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune AIOT/USD hind?
Praegune hind AIOT/USD on $ 1.00623. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OKZOO turukapitalisatsioon?
AIOT turukapitalisatsioon on $ 83.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on AIOT ringlev varu?
AIOT ringlev varu on 82.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim AIOT (ATH) hind?
AIOT saavutab ATH hinna summas 0.8271023902533196 USD.
Mis oli kõigi aegade AIOT madalaim (ATL) hind?
AIOT nägi ATL hinda summas 0.08647478881309605 USD.
Milline on AIOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine AIOT kauplemismaht on $ 328.10K USD.
Kas AIOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
AIOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake AIOT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

