New Kind of Network (NKN) teave NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Ametlik veebisait: https://nkn.org/ Valge raamat: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://nscan.io/ Ostke NKN kohe!

New Kind of Network (NKN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage New Kind of Network (NKN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M Koguvaru: $ 791.31M $ 791.31M $ 791.31M Ringlev varu: $ 791.31M $ 791.31M $ 791.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.48M $ 27.48M $ 27.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Praegune hind: $ 0.02748 $ 0.02748 $ 0.02748 Lisateave New Kind of Network (NKN) hinna kohta

New Kind of Network (NKN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud New Kind of Network (NKN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NKN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NKN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NKN tokeni tokenoomikat, avastage NKN tokeni reaalajas hinda!

