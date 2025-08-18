Panther Protocol (ZKP) reaalajas hind on $ 0.00775. Viimase 24 tunni jooksul ZKP kaubeldud madalaim $ 0.00754 ja kõrgeim $ 0.00777 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43908466599544116 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006980003897759854.
Lüliajalise tootluse osas on ZKP muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +0.25% 24 tunni vältel +1.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Panther Protocol (ZKP) – turuteave
No.3660
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 200.58K
$ 200.58K$ 200.58K
$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
361,989,711
361,989,711 361,989,711
0.00%
MATIC
Panther Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 200.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ZKP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 361989711. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.75M.
Panther Protocol (ZKP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Panther Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000194
+0.25%
30 päeva
$ -0.00159
-17.03%
60 päeva
$ -0.00122
-13.61%
90 päeva
$ -0.00247
-24.17%
Panther Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZKP muutuse $ +0.0000194 (+0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Panther Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00159 (-17.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Panther Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZKP $ -0.00122 (-13.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Panther Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00247 (-24.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Panther Protocol (ZKP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.
Panther Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Panther Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZKP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Panther Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Panther Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Panther Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Panther Protocol (ZKP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Panther Protocol (ZKP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Panther Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Panther Protocol (ZKP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Panther Protocol (ZKP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Panther Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Panther Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
