Panther Protocol hind(ZKP)

$0.00776
+0.25%1D
Panther Protocol (ZKP) reaalajas hinnagraafik
Panther Protocol (ZKP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00754
24 h madal
$ 0.00777
24 h kõrge

$ 0.00754
$ 0.00777
$ 0.43908466599544116
$ 0.006980003897759854
+0.12%

+0.25%

+1.83%

+1.83%

Panther Protocol (ZKP) reaalajas hind on $ 0.00775. Viimase 24 tunni jooksul ZKP kaubeldud madalaim $ 0.00754 ja kõrgeim $ 0.00777 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.43908466599544116 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.006980003897759854.

Lüliajalise tootluse osas on ZKP muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, +0.25% 24 tunni vältel +1.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Panther Protocol (ZKP) – turuteave

No.3660

$ 0.00
$ 200.58K
$ 7.75M
0.00
1,000,000,000
361,989,711
0.00%

MATIC

Panther Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 200.58K 24 tunnise kauplemismahuga. ZKP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 361989711. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.75M.

Panther Protocol (ZKP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Panther Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000194+0.25%
30 päeva$ -0.00159-17.03%
60 päeva$ -0.00122-13.61%
90 päeva$ -0.00247-24.17%
Panther Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZKP muutuse $ +0.0000194 (+0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Panther Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00159 (-17.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Panther Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZKP $ -0.00122 (-13.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Panther Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00247 (-24.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Panther Protocol (ZKP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Panther Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Panther Protocol (ZKP)

Panther Protocol is an end-to-end solution that restores privacy in Web3 and DeFi while providing financial institutions with full ownership of their data as they participate in decentralized finance.

Panther Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Panther Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZKP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Panther Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Panther Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Panther Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Panther Protocol (ZKP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Panther Protocol (ZKP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Panther Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Panther Protocol hinna ennustust kohe!

Panther Protocol (ZKP) tokenoomika

Panther Protocol (ZKP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZKP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Panther Protocol (ZKP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Panther Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Panther Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZKP kohalike valuutade suhtes

Panther Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Panther Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Panther Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Panther Protocol kohta

Kui palju on Panther Protocol (ZKP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZKP hind USD on 0.00775 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZKP/USD hind?
Praegune hind ZKP/USD on $ 0.00775. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Panther Protocol turukapitalisatsioon?
ZKP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZKP ringlev varu?
ZKP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZKP (ATH) hind?
ZKP saavutab ATH hinna summas 0.43908466599544116 USD.
Mis oli kõigi aegade ZKP madalaim (ATL) hind?
ZKP nägi ATL hinda summas 0.006980003897759854 USD.
Milline on ZKP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZKP kauplemismaht on $ 200.58K USD.
Kas ZKP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZKP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZKP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

