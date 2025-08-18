Rohkem infot LOBO

LOBO.THE.WOLF.PUP logo

LOBO.THE.WOLF.PUP hind(LOBO)

1 LOBO/USD reaalajas hind:

$0.0004783
-0.37%1D
USD
LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:32 (UTC+8)

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0004658
24 h madal
$ 0.0005009
24 h kõrge

$ 0.0004658
$ 0.0005009
$ 0.004060130399722056
$ 0.000120978370283507
-0.28%

-0.37%

-6.00%

-6.00%

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) reaalajas hind on $ 0.0004783. Viimase 24 tunni jooksul LOBO kaubeldud madalaim $ 0.0004658 ja kõrgeim $ 0.0005009 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004060130399722056 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000120978370283507.

Lüliajalise tootluse osas on LOBO muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -0.37% 24 tunni vältel -6.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) – turuteave

No.1221

$ 8.37M
$ 114.84K
$ 10.04M
17.50B
21,000,000,000
20,999,743,311.70405
83.35%

BTCRUNES

LOBO.THE.WOLF.PUP praegune turukapitalisatsioon on $ 8.37M $ 114.84K 24 tunnise kauplemismahuga. LOBO ringlev varu on 17.50B, mille koguvaru on 20999743311.70405. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.04M.

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LOBO.THE.WOLF.PUP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001776-0.37%
30 päeva$ +0.0000112+2.39%
60 päeva$ +0.0003192+200.62%
90 päeva$ +0.0001913+66.65%
LOBO.THE.WOLF.PUP Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOBO muutuse $ -0.000001776 (-0.37%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LOBO.THE.WOLF.PUP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000112 (+2.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LOBO.THE.WOLF.PUP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOBO $ +0.0003192 (+200.62%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LOBO.THE.WOLF.PUP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001913 (+66.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LOBO.THE.WOLF.PUP hinnaajaloo lehte.

Mis on LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO)

Meme coin on Bitcoin. Rune #9

LOBO.THE.WOLF.PUP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOBO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LOBO.THE.WOLF.PUP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LOBO.THE.WOLF.PUP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LOBO.THE.WOLF.PUP hinna ennustus (USD)

Kui palju on LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LOBO.THE.WOLF.PUP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LOBO.THE.WOLF.PUP hinna ennustust kohe!

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) tokenoomika

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LOBO.THE.WOLF.PUP osta? Protsess on lihtne ja kiire!

LOBO kohalike valuutade suhtes

1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/VND
12.5864645
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/AUD
A$0.000727016
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/GBP
0.000349159
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/EUR
0.000406555
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/USD
$0.0004783
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/MYR
RM0.002013643
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/TRY
0.019509857
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/JPY
¥0.0703101
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/ARS
ARS$0.620359883
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/RUB
0.038125293
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/INR
0.041856033
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/IDR
Rp7.714515049
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/KRW
0.664301304
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/PHP
0.027047865
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/EGP
￡E.0.023082758
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/BRL
R$0.00258282
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/CAD
C$0.000660054
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/BDT
0.058084752
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/NGN
0.733587842
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/UAH
0.019710743
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/VES
Bs0.0645705
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/CLP
$0.4610812
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/PKR
Rs0.135492824
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/KZT
0.258956403
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/THB
฿0.015492137
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/TWD
NT$0.014363349
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/AED
د.إ0.001755361
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/CHF
Fr0.00038264
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/HKD
HK$0.003740306
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/AMD
֏0.182834958
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/MAD
.د.م0.004299917
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/MXN
$0.009025521
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/PLN
0.001741012
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/RON
лв0.002066256
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/SEK
kr0.004567765
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/BGN
лв0.000798761
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/HUF
Ft0.16147408
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/CZK
0.00999647
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/KWD
د.ك0.0001458815
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/ILS
0.001611871
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/NOK
kr0.004873877
1 LOBO.THE.WOLF.PUP(LOBO)/NZD
$0.000803544

LOBO.THE.WOLF.PUP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LOBO.THE.WOLF.PUP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LOBO.THE.WOLF.PUP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LOBO.THE.WOLF.PUP kohta

Kui palju on LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOBO hind USD on 0.0004783 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOBO/USD hind?
Praegune hind LOBO/USD on $ 0.0004783. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LOBO.THE.WOLF.PUP turukapitalisatsioon?
LOBO turukapitalisatsioon on $ 8.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOBO ringlev varu?
LOBO ringlev varu on 17.50B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOBO (ATH) hind?
LOBO saavutab ATH hinna summas 0.004060130399722056 USD.
Mis oli kõigi aegade LOBO madalaim (ATL) hind?
LOBO nägi ATL hinda summas 0.000120978370283507 USD.
Milline on LOBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOBO kauplemismaht on $ 114.84K USD.
Kas LOBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOBO hinna ennustust.
LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

