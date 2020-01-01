LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) teave Meme coin on Bitcoin. Rune #9 Ametlik veebisait: https://www.lobothewolfpup.io/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1zPgbP3toxdOkID7HSO9GCcpyMEv40BUB/view?usp=sharing Plokiahela Explorer: https://ordinals.com/rune/LOBOTHEWOLFPUP Ostke LOBO kohe!

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Koguvaru: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Ringlev varu: $ 17.50B $ 17.50B $ 17.50B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000120978370283507 $ 0.000120978370283507 $ 0.000120978370283507 Praegune hind: $ 0.0004285 $ 0.0004285 $ 0.0004285 Lisateave LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) hinna kohta

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOBO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOBO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOBO tokeni tokenoomikat, avastage LOBO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LOBO Kas olete huvitatud LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LOBO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LOBO MEXC-ist osta!

LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) hinna ajalugu LOBO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOBO hinna ajalugu kohe!

LOBO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOBO võiks suunduda? Meie LOBO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOBO tokeni hinna ennustust kohe!

