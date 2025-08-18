Rohkem infot ORCA

Orca hind(ORCA)

1 ORCA/USD reaalajas hind:

$2.436
-0.69%1D
USD
Orca (ORCA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:45:00 (UTC+8)

Orca (ORCA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.414
24 h madal
$ 2.465
24 h kõrge

$ 2.414
$ 2.465
$ 22.297489748833872
$ 0.35371299291245367
-0.45%

-0.69%

-7.63%

-7.63%

Orca (ORCA) reaalajas hind on $ 2.434. Viimase 24 tunni jooksul ORCA kaubeldud madalaim $ 2.414 ja kõrgeim $ 2.465 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORCAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22.297489748833872 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.35371299291245367.

Lüliajalise tootluse osas on ORCA muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.69% 24 tunni vältel -7.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Orca (ORCA) – turuteave

No.286

$ 145.94M
$ 479.98K
$ 182.55M
59.96M
74,999,664.613706
SOL

Orca praegune turukapitalisatsioon on $ 145.94M $ 479.98K 24 tunnise kauplemismahuga. ORCA ringlev varu on 59.96M, mille koguvaru on 74999664.613706.

Orca (ORCA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Orca tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01693-0.69%
30 päeva$ -0.061-2.45%
60 päeva$ +0.357+17.18%
90 päeva$ -0.077-3.07%
Orca Hinnamuutus täna

Täna registreeris ORCA muutuse $ -0.01693 (-0.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Orca 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.061 (-2.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Orca 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ORCA $ +0.357 (+17.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Orca 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.077 (-3.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Orca (ORCA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Orca hinnaajaloo lehte.

Mis on Orca (ORCA)

Orca is a DEX on Solana.

Orca on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Orca investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ORCA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Orca kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orca ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Orca hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orca (ORCA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orca (ORCA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orca nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orca hinna ennustust kohe!

Orca (ORCA) tokenoomika

Orca (ORCA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORCA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Orca (ORCA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Orca osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orca osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ORCA kohalike valuutade suhtes

1 Orca(ORCA)/VND
64,050.71
1 Orca(ORCA)/AUD
A$3.69968
1 Orca(ORCA)/GBP
1.77682
1 Orca(ORCA)/EUR
2.0689
1 Orca(ORCA)/USD
1 Orca(ORCA)/MYR
RM10.24714
1 Orca(ORCA)/TRY
99.28286
1 Orca(ORCA)/JPY
¥357.798
1 Orca(ORCA)/ARS
ARS$3,156.92234
1 Orca(ORCA)/RUB
194.01414
1 Orca(ORCA)/INR
212.99934
1 Orca(ORCA)/IDR
Rp39,258.05902
1 Orca(ORCA)/KRW
3,380.53392
1 Orca(ORCA)/PHP
137.6427
1 Orca(ORCA)/EGP
￡E.117.46484
1 Orca(ORCA)/BRL
R$13.1436
1 Orca(ORCA)/CAD
C$3.35892
1 Orca(ORCA)/BDT
295.58496
1 Orca(ORCA)/NGN
3,733.12316
1 Orca(ORCA)/UAH
100.30514
1 Orca(ORCA)/VES
Bs328.59
1 Orca(ORCA)/CLP
$2,346.376
1 Orca(ORCA)/PKR
Rs689.50352
1 Orca(ORCA)/KZT
1,317.79194
1 Orca(ORCA)/THB
฿78.83726
1 Orca(ORCA)/TWD
NT$73.09302
1 Orca(ORCA)/AED
د.إ8.93278
1 Orca(ORCA)/CHF
Fr1.9472
1 Orca(ORCA)/HKD
HK$19.03388
1 Orca(ORCA)/AMD
֏930.42084
1 Orca(ORCA)/MAD
.د.م21.88166
1 Orca(ORCA)/MXN
$45.92958
1 Orca(ORCA)/PLN
8.85976
1 Orca(ORCA)/RON
лв10.51488
1 Orca(ORCA)/SEK
kr23.2447
1 Orca(ORCA)/BGN
лв4.06478
1 Orca(ORCA)/HUF
Ft821.7184
1 Orca(ORCA)/CZK
50.8706
1 Orca(ORCA)/KWD
د.ك0.74237
1 Orca(ORCA)/ILS
8.20258
1 Orca(ORCA)/NOK
kr24.80246
1 Orca(ORCA)/NZD
$4.08912

Orca ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Orca võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Orca ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orca kohta

Kui palju on Orca (ORCA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORCA hind USD on 2.434 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORCA/USD hind?
Praegune hind ORCA/USD on $ 2.434. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Orca turukapitalisatsioon?
ORCA turukapitalisatsioon on $ 145.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORCA ringlev varu?
ORCA ringlev varu on 59.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORCA (ATH) hind?
ORCA saavutab ATH hinna summas 22.297489748833872 USD.
Mis oli kõigi aegade ORCA madalaim (ATL) hind?
ORCA nägi ATL hinda summas 0.35371299291245367 USD.
Milline on ORCA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORCA kauplemismaht on $ 479.98K USD.
Kas ORCA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORCA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORCA hinna ennustust.
Orca (ORCA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

