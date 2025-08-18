Rocket Pool (RPL) reaalajas hind on $ 8.037. Viimase 24 tunni jooksul RPL kaubeldud madalaim $ 7.63 ja kõrgeim $ 8.189 näitab aktiivset turu volatiivsust. RPLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 154.7288747531403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0911751633458.
Lüliajalise tootluse osas on RPL muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel -6.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rocket Pool (RPL) – turuteave
No.264
$ 173.81M
$ 338.31K
$ 173.81M
21.63M
--
21,626,144.54130466
ETH
Rocket Pool praegune turukapitalisatsioon on $ 173.81M$ 338.31K 24 tunnise kauplemismahuga. RPL ringlev varu on 21.63M, mille koguvaru on 21626144.54130466. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Rocket Pool (RPL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Rocket Pool tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.068
-0.84%
30 päeva
$ +0.425
+5.58%
60 päeva
$ +2.512
+45.46%
90 päeva
$ +3.111
+63.15%
Rocket Pool Hinnamuutus täna
Täna registreeris RPL muutuse $ -0.068 (-0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Rocket Pool 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.425 (+5.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Rocket Pool 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RPL $ +2.512 (+45.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Rocket Pool 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.111 (+63.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Rocket Pool (RPL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
Rocket Pool on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rocket Pool investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida RPL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Rocket Pool kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rocket Pool ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Rocket Pool hinna ennustus (USD)
Kui palju on Rocket Pool (RPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rocket Pool (RPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rocket Pool nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Rocket Pool (RPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Rocket Pool (RPL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Rocket Pool osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rocket Pool osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.