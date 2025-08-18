Rohkem infot RPL

Rocket Pool hind(RPL)

1 RPL/USD reaalajas hind:

$8.027
-0.84%1D
USD
Rocket Pool (RPL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:47 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 7.63
24 h madal
$ 8.189
24 h kõrge

$ 7.63
$ 8.189
$ 154.7288747531403
$ 0.0911751633458
+0.61%

-0.84%

-6.91%

-6.91%

Rocket Pool (RPL) reaalajas hind on $ 8.037. Viimase 24 tunni jooksul RPL kaubeldud madalaim $ 7.63 ja kõrgeim $ 8.189 näitab aktiivset turu volatiivsust. RPLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 154.7288747531403 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0911751633458.

Lüliajalise tootluse osas on RPL muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -0.84% 24 tunni vältel -6.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rocket Pool (RPL) – turuteave

No.264

$ 173.81M
$ 338.31K
$ 173.81M
21.63M
--
21,626,144.54130466
ETH

Rocket Pool praegune turukapitalisatsioon on $ 173.81M $ 338.31K 24 tunnise kauplemismahuga. RPL ringlev varu on 21.63M, mille koguvaru on 21626144.54130466. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Rocket Pool (RPL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Rocket Pool tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.068-0.84%
30 päeva$ +0.425+5.58%
60 päeva$ +2.512+45.46%
90 päeva$ +3.111+63.15%
Rocket Pool Hinnamuutus täna

Täna registreeris RPL muutuse $ -0.068 (-0.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Rocket Pool 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.425 (+5.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Rocket Pool 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus RPL $ +2.512 (+45.46%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Rocket Pool 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.111 (+63.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Rocket Pool (RPL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Rocket Pool hinnaajaloo lehte.

Mis on Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Rocket Pool investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida RPL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Rocket Pool kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Rocket Pool ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Rocket Pool hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rocket Pool (RPL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rocket Pool (RPL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rocket Pool nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rocket Pool hinna ennustust kohe!

Rocket Pool (RPL) tokenoomika

Rocket Pool (RPL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RPL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Rocket Pool (RPL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Rocket Pool osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Rocket Pool osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

RPL kohalike valuutade suhtes

1 Rocket Pool(RPL)/VND
211,493.655
1 Rocket Pool(RPL)/AUD
A$12.21624
1 Rocket Pool(RPL)/GBP
5.86701
1 Rocket Pool(RPL)/EUR
6.83145
1 Rocket Pool(RPL)/USD
$8.037
1 Rocket Pool(RPL)/MYR
RM33.83577
1 Rocket Pool(RPL)/TRY
327.82923
1 Rocket Pool(RPL)/JPY
¥1,181.439
1 Rocket Pool(RPL)/ARS
ARS$10,424.06937
1 Rocket Pool(RPL)/RUB
640.62927
1 Rocket Pool(RPL)/INR
703.31787
1 Rocket Pool(RPL)/IDR
Rp129,629.01411
1 Rocket Pool(RPL)/KRW
11,162.42856
1 Rocket Pool(RPL)/PHP
454.49235
1 Rocket Pool(RPL)/EGP
￡E.387.86562
1 Rocket Pool(RPL)/BRL
R$43.3998
1 Rocket Pool(RPL)/CAD
C$11.09106
1 Rocket Pool(RPL)/BDT
976.01328
1 Rocket Pool(RPL)/NGN
12,326.66838
1 Rocket Pool(RPL)/UAH
331.20477
1 Rocket Pool(RPL)/VES
Bs1,084.995
1 Rocket Pool(RPL)/CLP
$7,747.668
1 Rocket Pool(RPL)/PKR
Rs2,276.72136
1 Rocket Pool(RPL)/KZT
4,351.31217
1 Rocket Pool(RPL)/THB
฿259.5951
1 Rocket Pool(RPL)/TWD
NT$241.35111
1 Rocket Pool(RPL)/AED
د.إ29.49579
1 Rocket Pool(RPL)/CHF
Fr6.4296
1 Rocket Pool(RPL)/HKD
HK$62.84934
1 Rocket Pool(RPL)/AMD
֏3,072.22362
1 Rocket Pool(RPL)/MAD
.د.م72.25263
1 Rocket Pool(RPL)/MXN
$151.65819
1 Rocket Pool(RPL)/PLN
29.25468
1 Rocket Pool(RPL)/RON
лв34.71984
1 Rocket Pool(RPL)/SEK
kr76.75335
1 Rocket Pool(RPL)/BGN
лв13.42179
1 Rocket Pool(RPL)/HUF
Ft2,713.2912
1 Rocket Pool(RPL)/CZK
167.9733
1 Rocket Pool(RPL)/KWD
د.ك2.451285
1 Rocket Pool(RPL)/ILS
27.08469
1 Rocket Pool(RPL)/NOK
kr81.89703
1 Rocket Pool(RPL)/NZD
$13.50216

Rocket Pool ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Rocket Pool võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Rocket Pool ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rocket Pool kohta

Kui palju on Rocket Pool (RPL) tänapäeval väärt?
Reaalajas RPL hind USD on 8.037 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RPL/USD hind?
Praegune hind RPL/USD on $ 8.037. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rocket Pool turukapitalisatsioon?
RPL turukapitalisatsioon on $ 173.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RPL ringlev varu?
RPL ringlev varu on 21.63M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RPL (ATH) hind?
RPL saavutab ATH hinna summas 154.7288747531403 USD.
Mis oli kõigi aegade RPL madalaim (ATL) hind?
RPL nägi ATL hinda summas 0.0911751633458 USD.
Milline on RPL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RPL kauplemismaht on $ 338.31K USD.
Kas RPL sel aastal kõrgemale ka suundub?
RPL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RPL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:41:47 (UTC+8)

Rocket Pool (RPL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

