LOBO

Meme coin on Bitcoin. Rune #9

NimiLOBO

KohtNo.1362

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu17,504,255,343

Maksimaalne varu21,000,000,000

Koguvaru20,999,743,311.70405

Ringluse määr0.8335%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.004060130399722056,2024-06-05

Madalaim hind0.000120978370283507,2025-06-22

Avalik plokiahelBTCRUNES

TutvustusMeme coin on Bitcoin. Rune #9

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

