Milady Meme Coin hind(LADYS)

$0.00000003213
-1.38%1D
Milady Meme Coin (LADYS) reaalajas hinnagraafik
Milady Meme Coin (LADYS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000003122
24 h madal
$ 0.00000003298
24 h kõrge

$ 0.00000003122
$ 0.00000003298
$ 0.000706677852880379
$ 0.000000000291162732
-0.78%

-1.38%

-0.99%

-0.99%

Milady Meme Coin (LADYS) reaalajas hind on $ 0.00000003213. Viimase 24 tunni jooksul LADYS kaubeldud madalaim $ 0.00000003122 ja kõrgeim $ 0.00000003298 näitab aktiivset turu volatiivsust. LADYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000706677852880379 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000291162732.

Lüliajalise tootluse osas on LADYS muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -0.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Milady Meme Coin (LADYS) – turuteave

No.838

$ 23.60M
$ 29.59K
$ 28.53M
734.37T
888,000,888,000,888
888,000,888,000,888
82.69%

ETH

Milady Meme Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 23.60M $ 29.59K 24 tunnise kauplemismahuga. LADYS ringlev varu on 734.37T, mille koguvaru on 888000888000888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.53M.

Milady Meme Coin (LADYS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Milady Meme Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000004496-1.38%
30 päeva$ -0.00000000903-21.94%
60 päeva$ -0.00000000838-20.69%
90 päeva$ -0.00000002111-39.66%
Milady Meme Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris LADYS muutuse $ -0.0000000004496 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Milady Meme Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000903 (-21.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Milady Meme Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LADYS $ -0.00000000838 (-20.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Milady Meme Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000002111 (-39.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Milady Meme Coin (LADYS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Milady Meme Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Milady Meme Coin (LADYS)

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Milady Meme Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Milady Meme Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LADYS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Milady Meme Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Milady Meme Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Milady Meme Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Milady Meme Coin (LADYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Milady Meme Coin (LADYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Milady Meme Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Milady Meme Coin hinna ennustust kohe!

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LADYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milady Meme Coin (LADYS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Milady Meme Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Milady Meme Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LADYS kohalike valuutade suhtes

1 Milady Meme Coin(LADYS)/VND
0.00084550095
1 Milady Meme Coin(LADYS)/AUD
A$0.0000000488376
1 Milady Meme Coin(LADYS)/GBP
0.0000000234549
1 Milady Meme Coin(LADYS)/EUR
0.0000000273105
1 Milady Meme Coin(LADYS)/USD
$0.00000003213
1 Milady Meme Coin(LADYS)/MYR
RM0.0000001352673
1 Milady Meme Coin(LADYS)/TRY
0.0000013105827
1 Milady Meme Coin(LADYS)/JPY
¥0.00000472311
1 Milady Meme Coin(LADYS)/ARS
ARS$0.0000416729313
1 Milady Meme Coin(LADYS)/RUB
0.0000025610823
1 Milady Meme Coin(LADYS)/INR
0.0000028116963
1 Milady Meme Coin(LADYS)/IDR
Rp0.0005182257339
1 Milady Meme Coin(LADYS)/KRW
0.0000446247144
1 Milady Meme Coin(LADYS)/PHP
0.0000018169515
1 Milady Meme Coin(LADYS)/EGP
￡E.0.0000015505938
1 Milady Meme Coin(LADYS)/BRL
R$0.000000173502
1 Milady Meme Coin(LADYS)/CAD
C$0.0000000443394
1 Milady Meme Coin(LADYS)/BDT
0.0000039018672
1 Milady Meme Coin(LADYS)/NGN
0.0000492790662
1 Milady Meme Coin(LADYS)/UAH
0.0000013240773
1 Milady Meme Coin(LADYS)/VES
Bs0.00000433755
1 Milady Meme Coin(LADYS)/CLP
$0.00003097332
1 Milady Meme Coin(LADYS)/PKR
Rs0.0000091017864
1 Milady Meme Coin(LADYS)/KZT
0.0000173955033
1 Milady Meme Coin(LADYS)/THB
฿0.0000010406907
1 Milady Meme Coin(LADYS)/TWD
NT$0.0000009648639
1 Milady Meme Coin(LADYS)/AED
د.إ0.0000001179171
1 Milady Meme Coin(LADYS)/CHF
Fr0.000000025704
1 Milady Meme Coin(LADYS)/HKD
HK$0.0000002512566
1 Milady Meme Coin(LADYS)/AMD
֏0.0000122820138
1 Milady Meme Coin(LADYS)/MAD
.د.م0.0000002888487
1 Milady Meme Coin(LADYS)/MXN
$0.0000006062931
1 Milady Meme Coin(LADYS)/PLN
0.0000001169532
1 Milady Meme Coin(LADYS)/RON
лв0.0000001388016
1 Milady Meme Coin(LADYS)/SEK
kr0.0000003068415
1 Milady Meme Coin(LADYS)/BGN
лв0.0000000536571
1 Milady Meme Coin(LADYS)/HUF
Ft0.000010847088
1 Milady Meme Coin(LADYS)/CZK
0.000000671517
1 Milady Meme Coin(LADYS)/KWD
د.ك0.00000000979965
1 Milady Meme Coin(LADYS)/ILS
0.0000001082781
1 Milady Meme Coin(LADYS)/NOK
kr0.0000003274047
1 Milady Meme Coin(LADYS)/NZD
Milady Meme Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Milady Meme Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Milady Meme Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Milady Meme Coin kohta

Kui palju on Milady Meme Coin (LADYS) tänapäeval väärt?
Reaalajas LADYS hind USD on 0.00000003213 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LADYS/USD hind?
Praegune hind LADYS/USD on $ 0.00000003213. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Milady Meme Coin turukapitalisatsioon?
LADYS turukapitalisatsioon on $ 23.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LADYS ringlev varu?
LADYS ringlev varu on 734.37T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LADYS (ATH) hind?
LADYS saavutab ATH hinna summas 0.000706677852880379 USD.
Mis oli kõigi aegade LADYS madalaim (ATL) hind?
LADYS nägi ATL hinda summas 0.000000000291162732 USD.
Milline on LADYS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LADYS kauplemismaht on $ 29.59K USD.
Kas LADYS sel aastal kõrgemale ka suundub?
LADYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LADYS hinna ennustust.
Milady Meme Coin (LADYS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

