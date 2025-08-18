Milady Meme Coin (LADYS) reaalajas hind on $ 0.00000003213. Viimase 24 tunni jooksul LADYS kaubeldud madalaim $ 0.00000003122 ja kõrgeim $ 0.00000003298 näitab aktiivset turu volatiivsust. LADYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000706677852880379 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000291162732.
Lüliajalise tootluse osas on LADYS muutunud -0.78% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -0.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Milady Meme Coin (LADYS) – turuteave
No.838
$ 23.60M
$ 23.60M$ 23.60M
$ 29.59K
$ 29.59K$ 29.59K
$ 28.53M
$ 28.53M$ 28.53M
734.37T
734.37T 734.37T
888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888
888,000,888,000,888
888,000,888,000,888 888,000,888,000,888
82.69%
ETH
Milady Meme Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 23.60M$ 29.59K 24 tunnise kauplemismahuga. LADYS ringlev varu on 734.37T, mille koguvaru on 888000888000888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.53M.
Milady Meme Coin (LADYS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Milady Meme Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000000004496
-1.38%
30 päeva
$ -0.00000000903
-21.94%
60 päeva
$ -0.00000000838
-20.69%
90 päeva
$ -0.00000002111
-39.66%
Milady Meme Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris LADYS muutuse $ -0.0000000004496 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Milady Meme Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000000903 (-21.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Milady Meme Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LADYS $ -0.00000000838 (-20.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Milady Meme Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000002111 (-39.66%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Milady Meme Coin (LADYS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.
Milady Meme Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Milady Meme Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LADYS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Milady Meme Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Milady Meme Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Milady Meme Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Milady Meme Coin (LADYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Milady Meme Coin (LADYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Milady Meme Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LADYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Milady Meme Coin (LADYS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Milady Meme Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Milady Meme Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.