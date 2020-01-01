Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Milady Meme Coin (LADYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Milady Meme Coin (LADYS) teave LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Ametlik veebisait: https://milady.gg Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Ostke LADYS kohe!

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Milady Meme Coin (LADYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.35M $ 22.35M $ 22.35M Koguvaru: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Ringlev varu: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 27.02M $ 27.02M $ 27.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 Praegune hind: $ 0.00000003043 $ 0.00000003043 $ 0.00000003043 Lisateave Milady Meme Coin (LADYS) hinna kohta

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LADYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LADYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LADYS tokeni tokenoomikat, avastage LADYS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LADYS Kas olete huvitatud Milady Meme Coin (LADYS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LADYS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LADYS MEXC-ist osta!

Milady Meme Coin (LADYS) hinna ajalugu LADYS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LADYS hinna ajalugu kohe!

LADYS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LADYS võiks suunduda? Meie LADYS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LADYS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!