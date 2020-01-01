Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Milady Meme Coin (LADYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Milady Meme Coin (LADYS) teave

LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection.

Ametlik veebisait:
https://milady.gg
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Milady Meme Coin (LADYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 22.35M
$ 22.35M
Koguvaru:
$ 888.00T
$ 888.00T
Ringlev varu:
$ 734.37T
$ 734.37T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 27.02M
$ 27.02M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00000043477
$ 0.00000043477
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000000000291162732
$ 0.000000000291162732
Praegune hind:
$ 0.00000003043
$ 0.00000003043

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Milady Meme Coin (LADYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LADYS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LADYS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LADYS tokeni tokenoomikat, avastage LADYS tokeni reaalajas hinda!

