Mis on Katana Inu (KATA)

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Katana Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida KATA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Katana Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Katana Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Katana Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Katana Inu (KATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Katana Inu (KATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Katana Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Katana Inu hinna ennustust kohe!

Katana Inu (KATA) tokenoomika

Katana Inu (KATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Katana Inu (KATA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Katana Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Katana Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KATA kohalike valuutade suhtes

Katana Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Katana Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Katana Inu kohta Kui palju on Katana Inu (KATA) tänapäeval väärt? Reaalajas KATA hind USD on 0.00017495 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KATA/USD hind? $ 0.00017495 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Katana Inu turukapitalisatsioon? KATA turukapitalisatsioon on $ 6.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KATA ringlev varu? KATA ringlev varu on 37.30B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KATA (ATH) hind? KATA saavutab ATH hinna summas 0.00829882791721224 USD . Mis oli kõigi aegade KATA madalaim (ATL) hind? KATA nägi ATL hinda summas 0.000104374616984568 USD . Milline on KATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KATA kauplemismaht on $ 1.40K USD . Kas KATA sel aastal kõrgemale ka suundub? KATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KATA hinna ennustust

