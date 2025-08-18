Katana Inu (KATA) reaalajas hind on $ 0.00017495. Viimase 24 tunni jooksul KATA kaubeldud madalaim $ 0.00016701 ja kõrgeim $ 0.00017496 näitab aktiivset turu volatiivsust. KATAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00829882791721224 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000104374616984568.
Lüliajalise tootluse osas on KATA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +9.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Katana Inu (KATA) – turuteave
Katana Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 6.53M$ 1.40K 24 tunnise kauplemismahuga. KATA ringlev varu on 37.30B, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.75M.
Katana Inu (KATA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Katana Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00003327
+23.48%
60 päeva
$ +0.00001511
+9.45%
90 päeva
$ -0.00002967
-14.51%
Katana Inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris KATA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Katana Inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00003327 (+23.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Katana Inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KATA $ +0.00001511 (+9.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Katana Inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00002967 (-14.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Katana Inu (KATA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.
Katana Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Katana Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KATA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Katana Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Katana Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Katana Inu hinna ennustus (USD)
Kui palju on Katana Inu (KATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Katana Inu (KATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Katana Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Katana Inu (KATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Katana Inu (KATA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Katana Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Katana Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.