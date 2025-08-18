Rohkem infot GRIFFAIN

Griffain.com hind(GRIFFAIN)

1 GRIFFAIN/USD reaalajas hind:

$0.04166
$0.04166$0.04166
+0.96%1D
USD
Griffain.com (GRIFFAIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:14:37 (UTC+8)

Griffain.com (GRIFFAIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0382
$ 0.0382$ 0.0382
24 h madal
$ 0.0418
$ 0.0418$ 0.0418
24 h kõrge

$ 0.0382
$ 0.0382$ 0.0382

$ 0.0418
$ 0.0418$ 0.0418

$ 0.637572120082109
$ 0.637572120082109$ 0.637572120082109

$ 0.000158262469423349
$ 0.000158262469423349$ 0.000158262469423349

+1.60%

+0.96%

-3.39%

-3.39%

Griffain.com (GRIFFAIN) reaalajas hind on $ 0.04166. Viimase 24 tunni jooksul GRIFFAIN kaubeldud madalaim $ 0.0382 ja kõrgeim $ 0.0418 näitab aktiivset turu volatiivsust. GRIFFAINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.637572120082109 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000158262469423349.

Lüliajalise tootluse osas on GRIFFAIN muutunud +1.60% viimase tunni jooksul, +0.96% 24 tunni vältel -3.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Griffain.com (GRIFFAIN) – turuteave

No.676

$ 41.66M
$ 41.66M$ 41.66M

$ 212.85K
$ 212.85K$ 212.85K

$ 41.66M
$ 41.66M$ 41.66M

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,120
999,881,120 999,881,120

999,881,120
999,881,120 999,881,120

100.00%

SOL

Griffain.com praegune turukapitalisatsioon on $ 41.66M $ 212.85K 24 tunnise kauplemismahuga. GRIFFAIN ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999881120. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.66M.

Griffain.com (GRIFFAIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Griffain.com tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003961+0.96%
30 päeva$ -0.00992-19.24%
60 päeva$ +0.00025+0.60%
90 päeva$ -0.05807-58.23%
Griffain.com Hinnamuutus täna

Täna registreeris GRIFFAIN muutuse $ +0.0003961 (+0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Griffain.com 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00992 (-19.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Griffain.com 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GRIFFAIN $ +0.00025 (+0.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Griffain.com 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05807 (-58.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Griffain.com (GRIFFAIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Griffain.com hinnaajaloo lehte.

Mis on Griffain.com (GRIFFAIN)

Griffain.com on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Griffain.com investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GRIFFAIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Griffain.com kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Griffain.com ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Griffain.com hinna ennustus (USD)

Kui palju on Griffain.com (GRIFFAIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Griffain.com (GRIFFAIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Griffain.com nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Griffain.com hinna ennustust kohe!

Griffain.com (GRIFFAIN) tokenoomika

Griffain.com (GRIFFAIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRIFFAIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Griffain.com (GRIFFAIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Griffain.com osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Griffain.com osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GRIFFAIN kohalike valuutade suhtes

1 Griffain.com(GRIFFAIN)/VND
1,096.2829
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/AUD
A$0.0633232
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/GBP
0.0304118
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/EUR
0.035411
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/USD
$0.04166
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/MYR
RM0.1753886
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/TRY
1.6993114
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/JPY
¥6.12402
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/ARS
ARS$54.0334366
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/RUB
3.3207186
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/INR
3.6456666
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/IDR
Rp671.9353898
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/KRW
57.8607408
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/PHP
2.355873
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/EGP
￡E.2.0105116
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/BRL
R$0.224964
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/CAD
C$0.0574908
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/BDT
5.0591904
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/NGN
63.8956084
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/UAH
1.7168086
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/VES
Bs5.6241
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/CLP
$40.16024
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/PKR
Rs11.8014448
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/KZT
22.5551406
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/THB
฿1.345618
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/TWD
NT$1.2510498
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/AED
د.إ0.1528922
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/CHF
Fr0.033328
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/HKD
HK$0.3257812
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/AMD
֏15.9249516
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/MAD
.د.م0.3745234
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/MXN
$0.7861242
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/PLN
0.1516424
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/RON
лв0.1799712
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/SEK
kr0.397853
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/BGN
лв0.0695722
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/HUF
Ft14.064416
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/CZK
0.870694
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/KWD
د.ك0.0127063
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/ILS
0.1403942
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/NOK
kr0.4245154
1 Griffain.com(GRIFFAIN)/NZD
$0.0699888

Griffain.com ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Griffain.com võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Griffain.com ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Griffain.com kohta

Kui palju on Griffain.com (GRIFFAIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas GRIFFAIN hind USD on 0.04166 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GRIFFAIN/USD hind?
Praegune hind GRIFFAIN/USD on $ 0.04166. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Griffain.com turukapitalisatsioon?
GRIFFAIN turukapitalisatsioon on $ 41.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GRIFFAIN ringlev varu?
GRIFFAIN ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRIFFAIN (ATH) hind?
GRIFFAIN saavutab ATH hinna summas 0.637572120082109 USD.
Mis oli kõigi aegade GRIFFAIN madalaim (ATL) hind?
GRIFFAIN nägi ATL hinda summas 0.000158262469423349 USD.
Milline on GRIFFAIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GRIFFAIN kauplemismaht on $ 212.85K USD.
Kas GRIFFAIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
GRIFFAIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRIFFAIN hinna ennustust.
