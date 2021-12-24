KATA

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

NimiKATA

KohtNo.1369

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu37,298,973,925

Maksimaalne varu50,000,000,000

Koguvaru50,000,000,000

Ringluse määr0.7459%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.00829882791721224,2021-12-24

Madalaim hind0.000104374616984568,2025-07-06

Avalik plokiahelBSC

TutvustusKatana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

KATA/USDT
Katana Inu
24 h kõrge
24 h madal
24 h maht (KATA)
24 h summa (USDT)
KATA/USDT
24 h kõrge
24 h madal
24 h maht (KATA)
24 h summa (USDT)
