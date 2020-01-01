Katana Inu (KATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Katana Inu (KATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Katana Inu (KATA) teave Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method. Ametlik veebisait: https://katanainu.com/ Valge raamat: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Ostke KATA kohe!

Katana Inu (KATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Katana Inu (KATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 37.30B $ 37.30B $ 37.30B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.54M $ 8.54M $ 8.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0031 $ 0.0031 $ 0.0031 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 $ 0.000104374616984568 Praegune hind: $ 0.00017086 $ 0.00017086 $ 0.00017086 Lisateave Katana Inu (KATA) hinna kohta

Katana Inu (KATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Katana Inu (KATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KATA tokeni tokenoomikat, avastage KATA tokeni reaalajas hinda!

Katana Inu (KATA) hinna ajalugu KATA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KATA hinna ajalugu kohe!

KATA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KATA võiks suunduda? Meie KATA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KATA tokeni hinna ennustust kohe!

