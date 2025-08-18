DOGS (DOGS) reaalajas hind on $ 0.0001384. Viimase 24 tunni jooksul DOGS kaubeldud madalaim $ 0.0001373 ja kõrgeim $ 0.0001416 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001644096114028641 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000100955965351554.
Lüliajalise tootluse osas on DOGS muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -1.14% 24 tunni vältel -7.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DOGS (DOGS) – turuteave
DOGS praegune turukapitalisatsioon on $ 71.52M$ 596.52K 24 tunnise kauplemismahuga. DOGS ringlev varu on 516.75B, mille koguvaru on 550000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.12M.
DOGS (DOGS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse DOGS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000001599
-1.14%
30 päeva
$ -0.0000174
-11.17%
60 päeva
$ +0.0000141
+11.34%
90 päeva
$ -0.0000481
-25.80%
DOGS Hinnamuutus täna
Täna registreeris DOGS muutuse $ -0.000001599 (-1.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
DOGS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000174 (-11.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
DOGS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGS $ +0.0000141 (+11.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
DOGS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000481 (-25.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada DOGS (DOGS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.
DOGS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOGS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida DOGS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse DOGS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOGS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
DOGS hinna ennustus (USD)
Kui palju on DOGS (DOGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGS (DOGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
DOGS (DOGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
DOGS (DOGS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas DOGS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOGS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.