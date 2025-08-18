Rohkem infot DOGS

$0.0001387
DOGS (DOGS) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

DOGS (DOGS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0001373
24 h madal
$ 0.0001416
24 h kõrge

$ 0.0001373
$ 0.0001416
$ 0.001644096114028641
$ 0.000100955965351554
-0.58%

-1.14%

-7.98%

-7.98%

DOGS (DOGS) reaalajas hind on $ 0.0001384. Viimase 24 tunni jooksul DOGS kaubeldud madalaim $ 0.0001373 ja kõrgeim $ 0.0001416 näitab aktiivset turu volatiivsust. DOGSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001644096114028641 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000100955965351554.

Lüliajalise tootluse osas on DOGS muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, -1.14% 24 tunni vältel -7.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DOGS (DOGS) – turuteave

No.462

$ 71.52M
$ 596.52K
$ 76.12M
516.75B
550,000,000,000
550,000,000,000
93.95%

TONCOIN

DOGS praegune turukapitalisatsioon on $ 71.52M $ 596.52K 24 tunnise kauplemismahuga. DOGS ringlev varu on 516.75B, mille koguvaru on 550000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.12M.

DOGS (DOGS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse DOGS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000001599-1.14%
30 päeva$ -0.0000174-11.17%
60 päeva$ +0.0000141+11.34%
90 päeva$ -0.0000481-25.80%
DOGS Hinnamuutus täna

Täna registreeris DOGS muutuse $ -0.000001599 (-1.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

DOGS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000174 (-11.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

DOGS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DOGS $ +0.0000141 (+11.34%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

DOGS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000481 (-25.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada DOGS (DOGS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe DOGS hinnaajaloo lehte.

Mis on DOGS (DOGS)

The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.

DOGS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie DOGS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DOGS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse DOGS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie DOGS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

DOGS hinna ennustus (USD)

Kui palju on DOGS (DOGS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DOGS (DOGS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DOGS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DOGS hinna ennustust kohe!

DOGS (DOGS) tokenoomika

DOGS (DOGS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DOGS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

DOGS (DOGS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas DOGS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust DOGS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DOGS kohalike valuutade suhtes

DOGS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest DOGS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse DOGS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DOGS kohta

Kui palju on DOGS (DOGS) tänapäeval väärt?
Reaalajas DOGS hind USD on 0.0001384 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DOGS/USD hind?
Praegune hind DOGS/USD on $ 0.0001384. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DOGS turukapitalisatsioon?
DOGS turukapitalisatsioon on $ 71.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DOGS ringlev varu?
DOGS ringlev varu on 516.75B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DOGS (ATH) hind?
DOGS saavutab ATH hinna summas 0.001644096114028641 USD.
Mis oli kõigi aegade DOGS madalaim (ATL) hind?
DOGS nägi ATL hinda summas 0.000100955965351554 USD.
Milline on DOGS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DOGS kauplemismaht on $ 596.52K USD.
Kas DOGS sel aastal kõrgemale ka suundub?
DOGS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DOGS hinna ennustust.
2025-08-18

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

