DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios.

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)10.20%

Ringlev varu20,997,212.63267069

Maksimaalne varu21,000,000

Koguvaru21,000,000

Ringluse määr0.9998%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim33.82069595,2021-03-14

Madalaim hind0.426268683664,2020-09-22

Avalik plokiahelETH

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

