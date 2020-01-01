dego.finance (DEGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi dego.finance (DEGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

dego.finance (DEGO) teave DEGO is a brand new concept to realize a sustainable DeFi ecosystem. DEGO adopts a modular combination design concept to combine different products into one system to achieve the effect of 1+1>2. As the governance token of the ecosystem released on the Ethereum blockchain, DEGO gives users the right to participate in the DEGODAO governance system by staking DEGO after obtaining UNI-V2LP. DEGO can be used for ecosystem governance, mortgages, fees and other scenarios. Ametlik veebisait: https://dego.finance/ Valge raamat: https://docs.dego.finance/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS Ostke DEGO kohe!

dego.finance (DEGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage dego.finance (DEGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.53M $ 26.53M $ 26.53M Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.53M $ 26.53M $ 26.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 34.5109 $ 34.5109 $ 34.5109 Kõigi aegade madalaim: $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 $ 0.426268683664 Praegune hind: $ 1.2635 $ 1.2635 $ 1.2635 Lisateave dego.finance (DEGO) hinna kohta

dego.finance (DEGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud dego.finance (DEGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DEGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DEGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DEGO tokeni tokenoomikat, avastage DEGO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DEGO Kas olete huvitatud dego.finance (DEGO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DEGO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DEGO MEXC-ist osta!

dego.finance (DEGO) hinna ajalugu DEGO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DEGO hinna ajalugu kohe!

DEGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DEGO võiks suunduda? Meie DEGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DEGO tokeni hinna ennustust kohe!

