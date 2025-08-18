Rohkem infot BTC2

BTC2 Hinnainfo

BTC2 Ametlik veebisait

BTC2 Tokenoomika

BTC2 Hinnaprognoos

BTC2 Ajalugu

BTC2 – ostujuhend

BTC2-usaldusraha valuutakonverter

BTC2 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Bitcoin 2.0 logo

Bitcoin 2.0 hind(BTC2)

1 BTC2/USD reaalajas hind:

$0.04372
$0.04372$0.04372
-1.73%1D
USD
Bitcoin 2.0 (BTC2) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:29:26 (UTC+8)

Bitcoin 2.0 (BTC2) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04124
$ 0.04124$ 0.04124
24 h madal
$ 0.04715
$ 0.04715$ 0.04715
24 h kõrge

$ 0.04124
$ 0.04124$ 0.04124

$ 0.04715
$ 0.04715$ 0.04715

$ 0.9009127795694282
$ 0.9009127795694282$ 0.9009127795694282

$ 0.001932264593413596
$ 0.001932264593413596$ 0.001932264593413596

-1.18%

-1.73%

+2.31%

+2.31%

Bitcoin 2.0 (BTC2) reaalajas hind on $ 0.04372. Viimase 24 tunni jooksul BTC2 kaubeldud madalaim $ 0.04124 ja kõrgeim $ 0.04715 näitab aktiivset turu volatiivsust. BTC2kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.9009127795694282 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001932264593413596.

Lüliajalise tootluse osas on BTC2 muutunud -1.18% viimase tunni jooksul, -1.73% 24 tunni vältel +2.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bitcoin 2.0 (BTC2) – turuteave

No.4276

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.73K
$ 55.73K$ 55.73K

$ 918.12K
$ 918.12K$ 918.12K

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

ETH

Bitcoin 2.0 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.73K 24 tunnise kauplemismahuga. BTC2 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 918.12K.

Bitcoin 2.0 (BTC2) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bitcoin 2.0 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007697-1.73%
30 päeva$ +0.00654+17.59%
60 päeva$ +0.01439+49.06%
90 päeva$ +0.0114+35.27%
Bitcoin 2.0 Hinnamuutus täna

Täna registreeris BTC2 muutuse $ -0.0007697 (-1.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bitcoin 2.0 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00654 (+17.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bitcoin 2.0 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BTC2 $ +0.01439 (+49.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bitcoin 2.0 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0114 (+35.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bitcoin 2.0 (BTC2) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bitcoin 2.0 hinnaajaloo lehte.

Mis on Bitcoin 2.0 (BTC2)

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Bitcoin 2.0 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bitcoin 2.0 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BTC2 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bitcoin 2.0 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bitcoin 2.0 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bitcoin 2.0 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bitcoin 2.0 (BTC2) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bitcoin 2.0 (BTC2) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bitcoin 2.0 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bitcoin 2.0 hinna ennustust kohe!

Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenoomika

Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BTC2 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bitcoin 2.0 (BTC2) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bitcoin 2.0 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bitcoin 2.0 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BTC2 kohalike valuutade suhtes

1 Bitcoin 2.0(BTC2)/VND
1,150.4918
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/AUD
A$0.0664544
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/GBP
0.0319156
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/EUR
0.037162
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/USD
$0.04372
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/MYR
RM0.1840612
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/TRY
1.7833388
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/JPY
¥6.42684
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/ARS
ARS$56.7052772
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/RUB
3.4875444
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/INR
3.8259372
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/IDR
Rp705.1611916
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/KRW
60.7218336
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/PHP
2.472366
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/EGP
￡E.2.1112388
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/BRL
R$0.236088
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/CAD
C$0.0603336
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/BDT
5.3093568
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/NGN
67.0551128
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/UAH
1.8017012
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/VES
Bs5.9022
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/CLP
$42.14608
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/PKR
Rs12.3850016
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/KZT
23.6704452
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/THB
฿1.4169652
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/TWD
NT$1.3129116
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/AED
د.إ0.1604524
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/CHF
Fr0.034976
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/HKD
HK$0.3418904
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/AMD
֏16.7124072
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/MAD
.د.م0.3930428
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/MXN
$0.8188756
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/PLN
0.1591408
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/RON
лв0.1888704
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/SEK
kr0.4170888
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/BGN
лв0.0730124
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/HUF
Ft14.775174
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/CZK
0.9154968
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/KWD
د.ك0.0133346
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/ILS
0.1473364
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/NOK
kr0.4446324
1 Bitcoin 2.0(BTC2)/NZD
$0.0734496

Bitcoin 2.0 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bitcoin 2.0 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Bitcoin 2.0 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcoin 2.0 kohta

Kui palju on Bitcoin 2.0 (BTC2) tänapäeval väärt?
Reaalajas BTC2 hind USD on 0.04372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BTC2/USD hind?
Praegune hind BTC2/USD on $ 0.04372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bitcoin 2.0 turukapitalisatsioon?
BTC2 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BTC2 ringlev varu?
BTC2 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTC2 (ATH) hind?
BTC2 saavutab ATH hinna summas 0.9009127795694282 USD.
Mis oli kõigi aegade BTC2 madalaim (ATL) hind?
BTC2 nägi ATL hinda summas 0.001932264593413596 USD.
Milline on BTC2 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BTC2 kauplemismaht on $ 55.73K USD.
Kas BTC2 sel aastal kõrgemale ka suundub?
BTC2 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTC2 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:29:26 (UTC+8)

Bitcoin 2.0 (BTC2) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

BTC2/USD kalkulaator

Summa

BTC2
BTC2
USD
USD

1 BTC2 = 0.04372 USD

Kauplemine: BTC2

BTC2USDT
$0.04372
$0.04372$0.04372
-1.61%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu