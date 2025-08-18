Tether Gold (XAUT) reaalajas hind on $ 3,342.76. Viimase 24 tunni jooksul XAUT kaubeldud madalaim $ 3,337.42 ja kõrgeim $ 3,344.8 näitab aktiivset turu volatiivsust. XAUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3,529.1949659738243 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,408.88233399.
Lüliajalise tootluse osas on XAUT muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -1.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Tether Gold (XAUT) – turuteave
No.92
$ 824.07M
$ 824.07M$ 824.07M
$ 181.30K
$ 181.30K$ 181.30K
$ 824.07M
$ 824.07M$ 824.07M
246.52K
246.52K 246.52K
246,524
246,524 246,524
0.02%
ETH
Tether Gold praegune turukapitalisatsioon on $ 824.07M$ 181.30K 24 tunnise kauplemismahuga. XAUT ringlev varu on 246.52K, mille koguvaru on 246524. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Tether Gold (XAUT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Tether Gold tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.3343
-0.01%
30 päeva
$ -4.97
-0.15%
60 päeva
$ -36.1
-1.07%
90 päeva
$ +108.06
+3.34%
Tether Gold Hinnamuutus täna
Täna registreeris XAUT muutuse $ -0.3343 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Tether Gold 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -4.97 (-0.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Tether Gold 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XAUT $ -36.1 (-1.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Tether Gold 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +108.06 (+3.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Tether Gold (XAUT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.
Tether Gold on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Tether Gold investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida XAUT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Tether Gold kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Tether Gold ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Tether Gold hinna ennustus (USD)
Kui palju on Tether Gold (XAUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Tether Gold (XAUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Tether Gold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Tether Gold (XAUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Tether Gold (XAUT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Tether Gold osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Tether Gold osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.