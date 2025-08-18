Mis on Tether Gold (XAUT)

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

Tether Gold (XAUT) tokenoomika

Tether Gold (XAUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XAUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Tether Gold ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Tether Gold võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Tether Gold (XAUT) tänapäeval väärt? Reaalajas XAUT hind USD on 3,342.76 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on XAUT turukapitalisatsioon? XAUT turukapitalisatsioon on $ 824.07M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XAUT ringlev varu? XAUT ringlev varu on 246.52K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XAUT (ATH) hind? XAUT saavutab ATH hinna summas 3,529.1949659738243 USD . Mis oli kõigi aegade XAUT madalaim (ATL) hind? XAUT nägi ATL hinda summas 1,408.88233399 USD .

Värsked uudised

