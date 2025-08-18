Coin98 (C98) reaalajas hind on $ 0.0545. Viimase 24 tunni jooksul C98 kaubeldud madalaim $ 0.05353 ja kõrgeim $ 0.05612 näitab aktiivset turu volatiivsust. C98kõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.41624891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.034640843683070306.
Lüliajalise tootluse osas on C98 muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -2.27% 24 tunni vältel -2.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Coin98 (C98) – turuteave
No.557
$ 54.50M
$ 54.50M$ 54.50M
$ 367.71K
$ 367.71K$ 367.71K
$ 54.50M
$ 54.50M$ 54.50M
1000.00M
1000.00M 1000.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
2021-07-23 00:00:00
BSC
Coin98 praegune turukapitalisatsioon on $ 54.50M$ 367.71K 24 tunnise kauplemismahuga. C98 ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Coin98 (C98) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Coin98 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0012668
-2.27%
30 päeva
$ -0.00343
-5.93%
60 päeva
$ +0.00883
+19.33%
90 päeva
$ -0.0085
-13.50%
Coin98 Hinnamuutus täna
Täna registreeris C98 muutuse $ -0.0012668 (-2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Coin98 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00343 (-5.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Coin98 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus C98 $ +0.00883 (+19.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Coin98 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0085 (-13.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Coin98 (C98) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
Coin98 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Coin98 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida C98 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Coin98 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Coin98 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Coin98 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Coin98 (C98) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coin98 (C98) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coin98 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Coin98 (C98) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet C98 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Coin98 (C98) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Coin98 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coin98 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.