Rohkem infot C98

C98 Hinnainfo

C98 Valge raamat

C98 Ametlik veebisait

C98 Tokenoomika

C98 Hinnaprognoos

C98 Ajalugu

C98 – ostujuhend

C98-usaldusraha valuutakonverter

C98 Hetketurg

C98 USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Coin98 logo

Coin98 hind(C98)

1 C98/USD reaalajas hind:

$0.05454
$0.05454$0.05454
-2.27%1D
USD
Coin98 (C98) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:18 (UTC+8)

Coin98 (C98) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05353
$ 0.05353$ 0.05353
24 h madal
$ 0.05612
$ 0.05612$ 0.05612
24 h kõrge

$ 0.05353
$ 0.05353$ 0.05353

$ 0.05612
$ 0.05612$ 0.05612

$ 6.41624891
$ 6.41624891$ 6.41624891

$ 0.034640843683070306
$ 0.034640843683070306$ 0.034640843683070306

-1.08%

-2.27%

-2.42%

-2.42%

Coin98 (C98) reaalajas hind on $ 0.0545. Viimase 24 tunni jooksul C98 kaubeldud madalaim $ 0.05353 ja kõrgeim $ 0.05612 näitab aktiivset turu volatiivsust. C98kõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.41624891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.034640843683070306.

Lüliajalise tootluse osas on C98 muutunud -1.08% viimase tunni jooksul, -2.27% 24 tunni vältel -2.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Coin98 (C98) – turuteave

No.557

$ 54.50M
$ 54.50M$ 54.50M

$ 367.71K
$ 367.71K$ 367.71K

$ 54.50M
$ 54.50M$ 54.50M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

Coin98 praegune turukapitalisatsioon on $ 54.50M $ 367.71K 24 tunnise kauplemismahuga. C98 ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Coin98 (C98) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Coin98 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0012668-2.27%
30 päeva$ -0.00343-5.93%
60 päeva$ +0.00883+19.33%
90 päeva$ -0.0085-13.50%
Coin98 Hinnamuutus täna

Täna registreeris C98 muutuse $ -0.0012668 (-2.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Coin98 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00343 (-5.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Coin98 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus C98 $ +0.00883 (+19.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Coin98 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0085 (-13.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Coin98 (C98) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Coin98 hinnaajaloo lehte.

Mis on Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Coin98 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida C98 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Coin98 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Coin98 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Coin98 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Coin98 (C98) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Coin98 (C98) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Coin98 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Coin98 hinna ennustust kohe!

Coin98 (C98) tokenoomika

Coin98 (C98) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet C98 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Coin98 (C98) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Coin98 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Coin98 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

C98 kohalike valuutade suhtes

1 Coin98(C98)/VND
1,434.1675
1 Coin98(C98)/AUD
A$0.083385
1 Coin98(C98)/GBP
0.039785
1 Coin98(C98)/EUR
0.046325
1 Coin98(C98)/USD
$0.0545
1 Coin98(C98)/MYR
RM0.229445
1 Coin98(C98)/TRY
2.223055
1 Coin98(C98)/JPY
¥8.0115
1 Coin98(C98)/ARS
ARS$70.687045
1 Coin98(C98)/RUB
4.34692
1 Coin98(C98)/INR
4.769295
1 Coin98(C98)/IDR
Rp879.032135
1 Coin98(C98)/KRW
75.69396
1 Coin98(C98)/PHP
3.081975
1 Coin98(C98)/EGP
￡E.2.63126
1 Coin98(C98)/BRL
R$0.2943
1 Coin98(C98)/CAD
C$0.07521
1 Coin98(C98)/BDT
6.61848
1 Coin98(C98)/NGN
83.58883
1 Coin98(C98)/UAH
2.245945
1 Coin98(C98)/VES
Bs7.3575
1 Coin98(C98)/CLP
$52.538
1 Coin98(C98)/PKR
Rs15.43876
1 Coin98(C98)/KZT
29.506845
1 Coin98(C98)/THB
฿1.766345
1 Coin98(C98)/TWD
NT$1.636635
1 Coin98(C98)/AED
د.إ0.200015
1 Coin98(C98)/CHF
Fr0.0436
1 Coin98(C98)/HKD
HK$0.42619
1 Coin98(C98)/AMD
֏20.83317
1 Coin98(C98)/MAD
.د.م0.489955
1 Coin98(C98)/MXN
$1.020785
1 Coin98(C98)/PLN
0.19838
1 Coin98(C98)/RON
лв0.23544
1 Coin98(C98)/SEK
kr0.51993
1 Coin98(C98)/BGN
лв0.091015
1 Coin98(C98)/HUF
Ft18.418275
1 Coin98(C98)/CZK
1.14123
1 Coin98(C98)/KWD
د.ك0.0166225
1 Coin98(C98)/ILS
0.183665
1 Coin98(C98)/NOK
kr0.554265
1 Coin98(C98)/NZD
$0.09156

Coin98 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Coin98 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Coin98 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Coin98 kohta

Kui palju on Coin98 (C98) tänapäeval väärt?
Reaalajas C98 hind USD on 0.0545 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune C98/USD hind?
Praegune hind C98/USD on $ 0.0545. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Coin98 turukapitalisatsioon?
C98 turukapitalisatsioon on $ 54.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on C98 ringlev varu?
C98 ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim C98 (ATH) hind?
C98 saavutab ATH hinna summas 6.41624891 USD.
Mis oli kõigi aegade C98 madalaim (ATL) hind?
C98 nägi ATL hinda summas 0.034640843683070306 USD.
Milline on C98 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine C98 kauplemismaht on $ 367.71K USD.
Kas C98 sel aastal kõrgemale ka suundub?
C98 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake C98 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:30:18 (UTC+8)

Coin98 (C98) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

C98/USD kalkulaator

Summa

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0.0545 USD

Kauplemine: C98

C98USDT
$0.05454
$0.05454$0.05454
-2.31%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu