Mis on Zora (ZORA)

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

Zora (ZORA) tokenoomika

Zora (ZORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zora võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Zora kohta Kui palju on Zora (ZORA) tänapäeval väärt? Reaalajas ZORA hind USD on 0.113629 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZORA/USD hind? $ 0.113629 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZORA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Zora turukapitalisatsioon? ZORA turukapitalisatsioon on $ 367.38M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZORA ringlev varu? ZORA ringlev varu on 3.23B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZORA (ATH) hind? ZORA saavutab ATH hinna summas 0.14708566975197357 USD . Mis oli kõigi aegade ZORA madalaim (ATL) hind? ZORA nägi ATL hinda summas 0.007769535500397865 USD . Milline on ZORA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZORA kauplemismaht on $ 13.12M USD . Kas ZORA sel aastal kõrgemale ka suundub? ZORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZORA hinna ennustust

Zora (ZORA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

