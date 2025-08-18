Rohkem infot ZORA

Zora hind(ZORA)

$0.11329
+3.93%1D
Zora (ZORA) reaalajas hinnagraafik
Zora (ZORA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.095798
24 h madal
$ 0.11497
24 h kõrge

$ 0.095798
$ 0.11497
$ 0.14708566975197357
$ 0.007769535500397865
+2.02%

+3.93%

+15.83%

+15.83%

Zora (ZORA) reaalajas hind on $ 0.113629. Viimase 24 tunni jooksul ZORA kaubeldud madalaim $ 0.095798 ja kõrgeim $ 0.11497 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZORAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14708566975197357 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007769535500397865.

Lüliajalise tootluse osas on ZORA muutunud +2.02% viimase tunni jooksul, +3.93% 24 tunni vältel +15.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Zora (ZORA) – turuteave

No.160

$ 367.38M
$ 13.12M
$ 1.14B
3.23B
10,000,000,000
10,000,000,000
32.33%

0.01%

BASE

Zora praegune turukapitalisatsioon on $ 367.38M $ 13.12M 24 tunnise kauplemismahuga. ZORA ringlev varu on 3.23B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.14B.

Zora (ZORA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Zora tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00428394+3.93%
30 päeva$ +0.102432+914.81%
60 päeva$ +0.105835+1,357.90%
90 päeva$ +0.103689+1,043.14%
Zora Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZORA muutuse $ +0.00428394 (+3.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Zora 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.102432 (+914.81%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Zora 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZORA $ +0.105835 (+1,357.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Zora 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.103689 (+1,043.14%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Zora (ZORA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Zora hinnaajaloo lehte.

Mis on Zora (ZORA)

ZORA is an NFT marketplace protocol dedicated to pioneering new possibilities for creators, enabling them to create, exhibit, and collect NFTs. ZORA empowers people to build their own marketplaces. Additionally, ZORA has launched ZORA NETWORK, a Layer 2 network based on OP Stack. This network provides artists, creators, and communities with faster and more efficient Ethereum scaling, while seamlessly integrating all existing ZORA tools.

Zora on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Zora investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZORA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Zora kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Zora ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Zora hinna ennustus (USD)

Kui palju on Zora (ZORA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Zora (ZORA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Zora nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Zora hinna ennustust kohe!

Zora (ZORA) tokenoomika

Zora (ZORA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZORA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Zora (ZORA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Zora osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Zora osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZORA kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Zora võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Zora (ZORA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZORA hind USD on 0.113629 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZORA/USD hind?
Praegune hind ZORA/USD on $ 0.113629. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Zora turukapitalisatsioon?
ZORA turukapitalisatsioon on $ 367.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZORA ringlev varu?
ZORA ringlev varu on 3.23B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZORA (ATH) hind?
ZORA saavutab ATH hinna summas 0.14708566975197357 USD.
Mis oli kõigi aegade ZORA madalaim (ATL) hind?
ZORA nägi ATL hinda summas 0.007769535500397865 USD.
Milline on ZORA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZORA kauplemismaht on $ 13.12M USD.
Kas ZORA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZORA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZORA hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

