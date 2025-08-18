Rohkem infot ZK

ZKsync hind(ZK)

1 ZK/USD reaalajas hind:

$0.06754
$0.06754$0.06754
-2.66%1D
USD
ZKsync (ZK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:11 (UTC+8)

ZKsync (ZK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06291
$ 0.06291$ 0.06291
24 h madal
$ 0.07019
$ 0.07019$ 0.07019
24 h kõrge

$ 0.06291
$ 0.06291$ 0.06291

$ 0.07019
$ 0.07019$ 0.07019

$ 0.3285017436180649
$ 0.3285017436180649$ 0.3285017436180649

$ 0.036894725006171095
$ 0.036894725006171095$ 0.036894725006171095

-0.74%

-2.65%

+14.52%

+14.52%

ZKsync (ZK) reaalajas hind on $ 0.06756. Viimase 24 tunni jooksul ZK kaubeldud madalaim $ 0.06291 ja kõrgeim $ 0.07019 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3285017436180649 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.036894725006171095.

Lüliajalise tootluse osas on ZK muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, -2.65% 24 tunni vältel +14.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZKsync (ZK) – turuteave

No.128

$ 505.04M
$ 505.04M$ 505.04M

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

$ 1.42B
$ 1.42B$ 1.42B

7.48B
7.48B 7.48B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

13,742,632,162.3152
13,742,632,162.3152 13,742,632,162.3152

35.59%

0.01%

ZKSYNCERA

ZKsync praegune turukapitalisatsioon on $ 505.04M $ 4.65M 24 tunnise kauplemismahuga. ZK ringlev varu on 7.48B, mille koguvaru on 13742632162.3152. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.42B.

ZKsync (ZK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZKsync tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0018457-2.65%
30 päeva$ +0.008+13.43%
60 päeva$ +0.02324+52.43%
90 päeva$ +0.00062+0.92%
ZKsync Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZK muutuse $ -0.0018457 (-2.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZKsync 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.008 (+13.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZKsync 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZK $ +0.02324 (+52.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZKsync 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00062 (+0.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZKsync (ZK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZKsync hinnaajaloo lehte.

Mis on ZKsync (ZK)

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

ZKsync on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZKsync investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZKsync kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZKsync ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZKsync hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZKsync (ZK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZKsync (ZK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZKsync nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZKsync hinna ennustust kohe!

ZKsync (ZK) tokenoomika

ZKsync (ZK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZKsync (ZK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZKsync osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZKsync osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZK kohalike valuutade suhtes

1 ZKsync(ZK)/VND
1,777.8414
1 ZKsync(ZK)/AUD
A$0.1026912
1 ZKsync(ZK)/GBP
0.0493188
1 ZKsync(ZK)/EUR
0.057426
1 ZKsync(ZK)/USD
$0.06756
1 ZKsync(ZK)/MYR
RM0.2844276
1 ZKsync(ZK)/TRY
2.7557724
1 ZKsync(ZK)/JPY
¥9.93132
1 ZKsync(ZK)/ARS
ARS$87.6259956
1 ZKsync(ZK)/RUB
5.3892612
1 ZKsync(ZK)/INR
5.9121756
1 ZKsync(ZK)/IDR
Rp1,089.6772668
1 ZKsync(ZK)/KRW
93.8327328
1 ZKsync(ZK)/PHP
3.820518
1 ZKsync(ZK)/EGP
￡E.3.2624724
1 ZKsync(ZK)/BRL
R$0.364824
1 ZKsync(ZK)/CAD
C$0.0932328
1 ZKsync(ZK)/BDT
8.2044864
1 ZKsync(ZK)/NGN
103.6194744
1 ZKsync(ZK)/UAH
2.7841476
1 ZKsync(ZK)/VES
Bs9.1206
1 ZKsync(ZK)/CLP
$65.12784
1 ZKsync(ZK)/PKR
Rs19.1383968
1 ZKsync(ZK)/KZT
36.5776596
1 ZKsync(ZK)/THB
฿2.1896196
1 ZKsync(ZK)/TWD
NT$2.0288268
1 ZKsync(ZK)/AED
د.إ0.2479452
1 ZKsync(ZK)/CHF
Fr0.054048
1 ZKsync(ZK)/HKD
HK$0.5283192
1 ZKsync(ZK)/AMD
֏25.8254856
1 ZKsync(ZK)/MAD
.د.م0.6073644
1 ZKsync(ZK)/MXN
$1.2653988
1 ZKsync(ZK)/PLN
0.2459184
1 ZKsync(ZK)/RON
лв0.2918592
1 ZKsync(ZK)/SEK
kr0.6445224
1 ZKsync(ZK)/BGN
лв0.1128252
1 ZKsync(ZK)/HUF
Ft22.831902
1 ZKsync(ZK)/CZK
1.4147064
1 ZKsync(ZK)/KWD
د.ك0.0206058
1 ZKsync(ZK)/ILS
0.2276772
1 ZKsync(ZK)/NOK
kr0.6870852
1 ZKsync(ZK)/NZD
$0.1135008

ZKsync ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZKsync võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZKsync ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZKsync kohta

Kui palju on ZKsync (ZK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZK hind USD on 0.06756 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZK/USD hind?
Praegune hind ZK/USD on $ 0.06756. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZKsync turukapitalisatsioon?
ZK turukapitalisatsioon on $ 505.04M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZK ringlev varu?
ZK ringlev varu on 7.48B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZK (ATH) hind?
ZK saavutab ATH hinna summas 0.3285017436180649 USD.
Mis oli kõigi aegade ZK madalaim (ATL) hind?
ZK nägi ATL hinda summas 0.036894725006171095 USD.
Milline on ZK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZK kauplemismaht on $ 4.65M USD.
Kas ZK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:21:11 (UTC+8)

ZKsync (ZK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

