Mis on ZKsync (ZK)

ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology.

ZKsync on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



ZKsync (ZK) tokenoomika

ZKsync (ZK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZKsync ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZKsync võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZKsync kohta Kui palju on ZKsync (ZK) tänapäeval väärt? Reaalajas ZK hind USD on 0.06756 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ZK/USD hind? $ 0.06756 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ZK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ZKsync turukapitalisatsioon? ZK turukapitalisatsioon on $ 505.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ZK ringlev varu? ZK ringlev varu on 7.48B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZK (ATH) hind? ZK saavutab ATH hinna summas 0.3285017436180649 USD . Mis oli kõigi aegade ZK madalaim (ATL) hind? ZK nägi ATL hinda summas 0.036894725006171095 USD . Milline on ZK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ZK kauplemismaht on $ 4.65M USD . Kas ZK sel aastal kõrgemale ka suundub? ZK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZK hinna ennustust

ZKsync (ZK) Olulised valdkonna uudised

