Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Bitcoin 2.0 (BTC2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Bitcoin 2.0 (BTC2) teave

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Ametlik veebisait:
https://www.btc2.wtf/
Plokiahela Explorer:
https://etherscan.io/address/0x3feb4fea5132695542f8ede5076ac43296d17c6d

Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Bitcoin 2.0 (BTC2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
Koguvaru:
$ 21.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 836.22K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.89939
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.001932264593413596
Praegune hind:
$ 0.03982
Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Bitcoin 2.0 (BTC2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BTC2 tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BTC2 tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BTC2 tokeni tokenoomikat, avastage BTC2 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust BTC2

Kas olete huvitatud Bitcoin 2.0 (BTC2) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid BTC2 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Bitcoin 2.0 (BTC2) hinna ajalugu

BTC2 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

BTC2 – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BTC2 võiks suunduda? Meie BTC2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.