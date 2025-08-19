B3TR (B3TR) reaalajas hind on $ 0.09598. Viimase 24 tunni jooksul B3TR kaubeldud madalaim $ 0.093 ja kõrgeim $ 0.09883 näitab aktiivset turu volatiivsust. B3TRkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on B3TR muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
B3TR (B3TR) – turuteave
$ 63.02K
$ 235.98M
--
2,458,677,443
VET
B3TR praegune turukapitalisatsioon on --$ 63.02K 24 tunnise kauplemismahuga. B3TR ringlev varu on --, mille koguvaru on 2458677443. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 235.98M.
B3TR (B3TR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse B3TR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0012248
-1.26%
30 päeva
$ +0.00887
+10.18%
60 päeva
$ +0.06098
+174.22%
90 päeva
$ +0.06098
+174.22%
B3TR Hinnamuutus täna
Täna registreeris B3TR muutuse $ -0.0012248 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
B3TR 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00887 (+10.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
B3TR 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus B3TR $ +0.06098 (+174.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
B3TR 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06098 (+174.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada B3TR (B3TR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.
B3TR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie B3TR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida B3TR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse B3TR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie B3TR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
B3TR hinna ennustus (USD)
B3TR (B3TR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas B3TR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust B3TR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.