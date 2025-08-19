Rohkem infot B3TR

$0.09598
$0.09598$0.09598
-1.26%1D
B3TR (B3TR) hinna teave (USD)

$ 0.093
$ 0.093$ 0.093
$ 0.09883
$ 0.09883$ 0.09883
$ 0.093
$ 0.093$ 0.093

$ 0.09883
$ 0.09883$ 0.09883

-0.64%

-1.26%

+0.01%

+0.01%

B3TR (B3TR) reaalajas hind on $ 0.09598. Viimase 24 tunni jooksul B3TR kaubeldud madalaim $ 0.093 ja kõrgeim $ 0.09883 näitab aktiivset turu volatiivsust. B3TRkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on B3TR muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel +0.01% viimase 7 päeva jooksul.

--
----

$ 63.02K
$ 63.02K$ 63.02K

$ 235.98M
$ 235.98M$ 235.98M

--
----

2,458,677,443
2,458,677,443 2,458,677,443

B3TR praegune turukapitalisatsioon on -- $ 63.02K 24 tunnise kauplemismahuga. B3TR ringlev varu on --, mille koguvaru on 2458677443. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 235.98M.

Jälgige üksuse B3TR tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0012248-1.26%
30 päeva$ +0.00887+10.18%
60 päeva$ +0.06098+174.22%
90 päeva$ +0.06098+174.22%
Täna registreeris B3TR muutuse $ -0.0012248 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00887 (+10.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus B3TR $ +0.06098 (+174.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06098 (+174.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Kui palju on B3TR (B3TR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie B3TR (B3TR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

B3TR (B3TR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist.

Kas otsite, kuidas B3TR osta? Protsess on lihtne ja kiire!

1 B3TR(B3TR)/VND
2,525.7137
1 B3TR(B3TR)/AUD
A$0.1478092
1 B3TR(B3TR)/GBP
0.0710252
1 B3TR(B3TR)/EUR
0.081583
1 B3TR(B3TR)/USD
$0.09598
1 B3TR(B3TR)/MYR
RM0.4050356
1 B3TR(B3TR)/TRY
3.9236624
1 B3TR(B3TR)/JPY
¥14.10906
1 B3TR(B3TR)/ARS
ARS$124.0042404
1 B3TR(B3TR)/RUB
7.72639
1 B3TR(B3TR)/INR
8.3809736
1 B3TR(B3TR)/IDR
Rp1,548.0642994
1 B3TR(B3TR)/KRW
133.1204208
1 B3TR(B3TR)/PHP
5.4746992
1 B3TR(B3TR)/EGP
￡E.4.6435124
1 B3TR(B3TR)/BRL
R$0.5202116
1 B3TR(B3TR)/CAD
C$0.1324524
1 B3TR(B3TR)/BDT
11.6577308
1 B3TR(B3TR)/NGN
146.9828122
1 B3TR(B3TR)/COP
$385.4614388
1 B3TR(B3TR)/ZAR
R.1.6930872
1 B3TR(B3TR)/UAH
3.9562956
1 B3TR(B3TR)/VES
Bs12.9573
1 B3TR(B3TR)/CLP
$92.52472
1 B3TR(B3TR)/PKR
Rs27.219928
1 B3TR(B3TR)/KZT
51.7130642
1 B3TR(B3TR)/THB
฿3.1183902
1 B3TR(B3TR)/TWD
NT$2.884199
1 B3TR(B3TR)/AED
د.إ0.3522466
1 B3TR(B3TR)/CHF
Fr0.076784
1 B3TR(B3TR)/HKD
HK$0.7496038
1 B3TR(B3TR)/AMD
֏36.7872144
1 B3TR(B3TR)/MAD
.د.م0.8647798
1 B3TR(B3TR)/MXN
$1.8015446
1 B3TR(B3TR)/SAR
ريال0.359925
1 B3TR(B3TR)/PLN
0.3493672
1 B3TR(B3TR)/RON
лв0.4155934
1 B3TR(B3TR)/SEK
kr0.916609
1 B3TR(B3TR)/BGN
лв0.1602866
1 B3TR(B3TR)/HUF
Ft32.5237828
1 B3TR(B3TR)/CZK
2.0127006
1 B3TR(B3TR)/KWD
د.ك0.0292739
1 B3TR(B3TR)/ILS
0.3244124
1 B3TR(B3TR)/AOA
Kz87.4924886
1 B3TR(B3TR)/BHD
.د.ب0.03608848
1 B3TR(B3TR)/BMD
$0.09598
1 B3TR(B3TR)/DKK
kr0.6133122
1 B3TR(B3TR)/HNL
L2.5127564
1 B3TR(B3TR)/MUR
4.3642106
1 B3TR(B3TR)/NAD
$1.6911676
1 B3TR(B3TR)/NOK
kr0.9780362
1 B3TR(B3TR)/NZD
$0.1612464
1 B3TR(B3TR)/PAB
B/.0.09598
1 B3TR(B3TR)/PGK
K0.398317
1 B3TR(B3TR)/QAR
ر.ق0.3493672
1 B3TR(B3TR)/RSD
дин.9.6392714

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest B3TR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse B3TR ametlik veebisait

Valge raamat
Üksuse B3TR ametlik veebisait
Kui palju on B3TR (B3TR) tänapäeval väärt?
Reaalajas B3TR hind USD on 0.09598 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune B3TR/USD hind?
Praegune hind B3TR/USD on $ 0.09598. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on B3TR turukapitalisatsioon?
B3TR turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on B3TR ringlev varu?
B3TR ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim B3TR (ATH) hind?
B3TR saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade B3TR madalaim (ATL) hind?
B3TR nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on B3TR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine B3TR kauplemismaht on $ 63.02K USD.
Kas B3TR sel aastal kõrgemale ka suundub?
B3TR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B3TR hinna ennustust.
Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

