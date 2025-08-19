Mis on B3TR (B3TR)

VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards.

B3TR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie B3TR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida B3TR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse B3TR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie B3TR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

B3TR hinna ennustus (USD)

Kui palju on B3TR (B3TR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie B3TR (B3TR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida B3TR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake B3TR hinna ennustust kohe!

B3TR (B3TR) tokenoomika

B3TR (B3TR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet B3TR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

B3TR (B3TR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas B3TR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust B3TR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

B3TR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

B3TR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest B3TR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse B3TR kohta Kui palju on B3TR (B3TR) tänapäeval väärt? Reaalajas B3TR hind USD on 0.09598 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune B3TR/USD hind? $ 0.09598 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind B3TR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on B3TR turukapitalisatsioon? B3TR turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on B3TR ringlev varu? B3TR ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim B3TR (ATH) hind? B3TR saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade B3TR madalaim (ATL) hind? B3TR nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on B3TR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine B3TR kauplemismaht on $ 63.02K USD . Kas B3TR sel aastal kõrgemale ka suundub? B3TR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake B3TR hinna ennustust

B3TR (B3TR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-18 17:40:00 Valdkonna uudised Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours 08-18 10:12:00 Valdkonna uudised Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused? Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.