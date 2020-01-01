B3TR (B3TR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi B3TR (B3TR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

B3TR (B3TR) teave VeBetterDAO is an app-based gamified ecosystem where users earn rewards for different kinds of sustainable activities. Built on the VeChainThor blockchain, the platform allows users to create value by tokenizing real-world activities ranging from reducing waste, eating more healthily, driving EVs, or working out, among other things. The platform offers an incentive-based ecosystem, governed by a DAO, that empowers individuals, businesses, and institutions to make positive contributions while earning B3TR token as rewards. Ametlik veebisait: https://vebetterdao.org/ Valge raamat: https://vechain.org/assets/whitepaper/VeBetterDAO-whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://vechainstats.com/account/0x5ef79995fe8a89e0812330e4378eb2660cede699/ Ostke B3TR kohe!

B3TR (B3TR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage B3TR (B3TR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 2.46B $ 2.46B $ 2.46B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 230.16M $ 230.16M $ 230.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.09361 $ 0.09361 $ 0.09361 Lisateave B3TR (B3TR) hinna kohta

B3TR (B3TR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud B3TR (B3TR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate B3TR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: B3TR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate B3TR tokeni tokenoomikat, avastage B3TR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust B3TR Kas olete huvitatud B3TR (B3TR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid B3TR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas B3TR MEXC-ist osta!

B3TR (B3TR) hinna ajalugu B3TR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage B3TR hinna ajalugu kohe!

B3TR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu B3TR võiks suunduda? Meie B3TR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake B3TR tokeni hinna ennustust kohe!

