Gala logo

Gala hind(GALA)

1 GALA/USD reaalajas hind:

$0.01736
$0.01736$0.01736
-2.63%1D
USD
Gala (GALA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:43:03 (UTC+8)

Gala (GALA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01707
$ 0.01707$ 0.01707
24 h madal
$ 0.01795
$ 0.01795$ 0.01795
24 h kõrge

$ 0.01707
$ 0.01707$ 0.01707

$ 0.01795
$ 0.01795$ 0.01795

$ 0.8366854878441121
$ 0.8366854878441121$ 0.8366854878441121

$ 0.00015101
$ 0.00015101$ 0.00015101

-1.03%

-2.63%

-2.97%

-2.97%

Gala (GALA) reaalajas hind on $ 0.01737. Viimase 24 tunni jooksul GALA kaubeldud madalaim $ 0.01707 ja kõrgeim $ 0.01795 näitab aktiivset turu volatiivsust. GALAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8366854878441121 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00015101.

Lüliajalise tootluse osas on GALA muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -2.63% 24 tunni vältel -2.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Gala (GALA) – turuteave

No.97

$ 793.02M
$ 793.02M$ 793.02M

$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M

$ 868.50M
$ 868.50M$ 868.50M

45.65B
45.65B 45.65B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

45,654,782,406.6014
45,654,782,406.6014 45,654,782,406.6014

91.30%

0.01%

ETH

Gala praegune turukapitalisatsioon on $ 793.02M $ 5.51M 24 tunnise kauplemismahuga. GALA ringlev varu on 45.65B, mille koguvaru on 45654782406.6014. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 868.50M.

Gala (GALA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Gala tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004689-2.63%
30 päeva$ -0.00153-8.10%
60 päeva$ +0.00337+24.07%
90 päeva$ -0.00175-9.16%
Gala Hinnamuutus täna

Täna registreeris GALA muutuse $ -0.0004689 (-2.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Gala 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00153 (-8.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Gala 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GALA $ +0.00337 (+24.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Gala 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00175 (-9.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Gala (GALA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Gala hinnaajaloo lehte.

Mis on Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Gala investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GALA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Gala kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Gala ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Gala hinna ennustus (USD)

Kui palju on Gala (GALA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Gala (GALA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Gala nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Gala hinna ennustust kohe!

Gala (GALA) tokenoomika

Gala (GALA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GALA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Gala (GALA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Gala osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Gala osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Gala ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Gala võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Gala ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Gala kohta

Kui palju on Gala (GALA) tänapäeval väärt?
Reaalajas GALA hind USD on 0.01737 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GALA/USD hind?
Praegune hind GALA/USD on $ 0.01737. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Gala turukapitalisatsioon?
GALA turukapitalisatsioon on $ 793.02M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GALA ringlev varu?
GALA ringlev varu on 45.65B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GALA (ATH) hind?
GALA saavutab ATH hinna summas 0.8366854878441121 USD.
Mis oli kõigi aegade GALA madalaim (ATL) hind?
GALA nägi ATL hinda summas 0.00015101 USD.
Milline on GALA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GALA kauplemismaht on $ 5.51M USD.
Kas GALA sel aastal kõrgemale ka suundub?
GALA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GALA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:43:03 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

