Gala (GALA) reaalajas hind on $ 0.01737. Viimase 24 tunni jooksul GALA kaubeldud madalaim $ 0.01707 ja kõrgeim $ 0.01795 näitab aktiivset turu volatiivsust. GALAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8366854878441121 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00015101.
Lüliajalise tootluse osas on GALA muutunud -1.03% viimase tunni jooksul, -2.63% 24 tunni vältel -2.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Gala (GALA) – turuteave
No.97
$ 793.02M
$ 5.51M
$ 868.50M
45.65B
50,000,000,000
45,654,782,406.6014
91.30%
0.01%
ETH
Gala praegune turukapitalisatsioon on $ 793.02M$ 5.51M 24 tunnise kauplemismahuga. GALA ringlev varu on 45.65B, mille koguvaru on 45654782406.6014. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 868.50M.
Gala (GALA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Gala tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0004689
-2.63%
30 päeva
$ -0.00153
-8.10%
60 päeva
$ +0.00337
+24.07%
90 päeva
$ -0.00175
-9.16%
Gala Hinnamuutus täna
Täna registreeris GALA muutuse $ -0.0004689 (-2.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Gala 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00153 (-8.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Gala 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GALA $ +0.00337 (+24.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Gala 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00175 (-9.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Gala (GALA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
Gala hinna ennustus (USD)
Gala (GALA) ostujuhend
