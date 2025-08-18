Rohkem infot ULTIMA

ULTIMA hind(ULTIMA)

$3,673.15
+1.05%1D
ULTIMA (ULTIMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:13 (UTC+8)

ULTIMA (ULTIMA) hinna teave (USD)

$ 3,552
$ 3,789
$ 3,552
$ 3,789
$ 22,681.001065843044
$ 2,046.4140488264795
+0.78%

+1.05%

-6.28%

-6.28%

ULTIMA (ULTIMA) reaalajas hind on $ 3,673.15. Viimase 24 tunni jooksul ULTIMA kaubeldud madalaim $ 3,552 ja kõrgeim $ 3,789 näitab aktiivset turu volatiivsust. ULTIMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22,681.001065843044 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2,046.4140488264795.

Lüliajalise tootluse osas on ULTIMA muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, +1.05% 24 tunni vältel -6.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ULTIMA (ULTIMA) – turuteave

$ 137.41M
$ 3.05M
$ 367.32M
37.41K
100,000
100,000
37.40%

ULTIMA praegune turukapitalisatsioon on $ 137.41M $ 3.05M 24 tunnise kauplemismahuga. ULTIMA ringlev varu on 37.41K, mille koguvaru on 100000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 367.32M.

ULTIMA (ULTIMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ULTIMA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +38.1673+1.05%
30 päeva$ -2,059.82-35.93%
60 päeva$ -4,081.66-52.64%
90 päeva$ -11,346.44-75.55%
ULTIMA Hinnamuutus täna

Täna registreeris ULTIMA muutuse $ +38.1673 (+1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ULTIMA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -2,059.82 (-35.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ULTIMA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ULTIMA $ -4,081.66 (-52.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ULTIMA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -11,346.44 (-75.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ULTIMA (ULTIMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ULTIMA hinnaajaloo lehte.

Mis on ULTIMA (ULTIMA)

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

ULTIMA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ULTIMA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ULTIMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ULTIMA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ULTIMA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ULTIMA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ULTIMA (ULTIMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ULTIMA (ULTIMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ULTIMA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ULTIMA hinna ennustust kohe!

ULTIMA (ULTIMA) tokenoomika

ULTIMA (ULTIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ULTIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ULTIMA (ULTIMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ULTIMA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ULTIMA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ULTIMA kohalike valuutade suhtes

1 ULTIMA(ULTIMA)/VND
96,658,942.25
1 ULTIMA(ULTIMA)/AUD
A$5,583.188
1 ULTIMA(ULTIMA)/GBP
2,681.3995
1 ULTIMA(ULTIMA)/EUR
3,122.1775
1 ULTIMA(ULTIMA)/USD
$3,673.15
1 ULTIMA(ULTIMA)/MYR
RM15,463.9615
1 ULTIMA(ULTIMA)/TRY
149,827.7885
1 ULTIMA(ULTIMA)/JPY
¥539,953.05
1 ULTIMA(ULTIMA)/ARS
ARS$4,764,112.2815
1 ULTIMA(ULTIMA)/RUB
292,786.7865
1 ULTIMA(ULTIMA)/INR
321,437.3565
1 ULTIMA(ULTIMA)/IDR
Rp59,244,346.5445
1 ULTIMA(ULTIMA)/KRW
5,101,564.572
1 ULTIMA(ULTIMA)/PHP
207,716.6325
1 ULTIMA(ULTIMA)/EGP
￡E.177,266.219
1 ULTIMA(ULTIMA)/BRL
R$19,835.01
1 ULTIMA(ULTIMA)/CAD
C$5,068.947
1 ULTIMA(ULTIMA)/BDT
446,067.336
1 ULTIMA(ULTIMA)/NGN
5,633,657.081
1 ULTIMA(ULTIMA)/UAH
151,370.5115
1 ULTIMA(ULTIMA)/VES
Bs495,875.25
1 ULTIMA(ULTIMA)/CLP
$3,540,916.6
1 ULTIMA(ULTIMA)/PKR
Rs1,040,529.932
1 ULTIMA(ULTIMA)/KZT
1,988,680.1415
1 ULTIMA(ULTIMA)/THB
฿118,973.3285
1 ULTIMA(ULTIMA)/TWD
NT$110,304.6945
1 ULTIMA(ULTIMA)/AED
د.إ13,480.4605
1 ULTIMA(ULTIMA)/CHF
Fr2,938.52
1 ULTIMA(ULTIMA)/HKD
HK$28,724.033
1 ULTIMA(ULTIMA)/AMD
֏1,404,098.319
1 ULTIMA(ULTIMA)/MAD
.د.م33,021.6185
1 ULTIMA(ULTIMA)/MXN
$69,312.3405
1 ULTIMA(ULTIMA)/PLN
13,370.266
1 ULTIMA(ULTIMA)/RON
лв15,868.008
1 ULTIMA(ULTIMA)/SEK
kr35,078.5825
1 ULTIMA(ULTIMA)/BGN
лв6,134.1605
1 ULTIMA(ULTIMA)/HUF
Ft1,240,055.44
1 ULTIMA(ULTIMA)/CZK
76,768.835
1 ULTIMA(ULTIMA)/KWD
د.ك1,120.31075
1 ULTIMA(ULTIMA)/ILS
12,378.5155
1 ULTIMA(ULTIMA)/NOK
kr37,429.3985
1 ULTIMA(ULTIMA)/NZD
$6,170.892

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ULTIMA kohta

Kui palju on ULTIMA (ULTIMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ULTIMA hind USD on 3,673.15 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ULTIMA/USD hind?
Praegune hind ULTIMA/USD on $ 3,673.15. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ULTIMA turukapitalisatsioon?
ULTIMA turukapitalisatsioon on $ 137.41M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ULTIMA ringlev varu?
ULTIMA ringlev varu on 37.41K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ULTIMA (ATH) hind?
ULTIMA saavutab ATH hinna summas 22,681.001065843044 USD.
Mis oli kõigi aegade ULTIMA madalaim (ATL) hind?
ULTIMA nägi ATL hinda summas 2,046.4140488264795 USD.
Milline on ULTIMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ULTIMA kauplemismaht on $ 3.05M USD.
Kas ULTIMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ULTIMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ULTIMA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

