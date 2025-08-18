ULTIMA (ULTIMA) reaalajas hind on $ 3,673.15. Viimase 24 tunni jooksul ULTIMA kaubeldud madalaim $ 3,552 ja kõrgeim $ 3,789 näitab aktiivset turu volatiivsust. ULTIMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 22,681.001065843044 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2,046.4140488264795.
Lüliajalise tootluse osas on ULTIMA muutunud +0.78% viimase tunni jooksul, +1.05% 24 tunni vältel -6.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ULTIMA (ULTIMA) – turuteave
ULTIMA praegune turukapitalisatsioon on $ 137.41M$ 3.05M 24 tunnise kauplemismahuga. ULTIMA ringlev varu on 37.41K, mille koguvaru on 100000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 367.32M.
ULTIMA (ULTIMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ULTIMA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +38.1673
+1.05%
30 päeva
$ -2,059.82
-35.93%
60 päeva
$ -4,081.66
-52.64%
90 päeva
$ -11,346.44
-75.55%
ULTIMA Hinnamuutus täna
Täna registreeris ULTIMA muutuse $ +38.1673 (+1.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ULTIMA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -2,059.82 (-35.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ULTIMA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ULTIMA $ -4,081.66 (-52.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ULTIMA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -11,346.44 (-75.55%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ULTIMA (ULTIMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.
ULTIMA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ULTIMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ULTIMA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ULTIMA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ULTIMA hinna ennustus (USD)
Kui palju on ULTIMA (ULTIMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ULTIMA (ULTIMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ULTIMA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ULTIMA (ULTIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ULTIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ULTIMA (ULTIMA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ULTIMA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ULTIMA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
