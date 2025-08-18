Challenge (CT) reaalajas hind on $ 0.0000039. Viimase 24 tunni jooksul CT kaubeldud madalaim $ 0.0000039 ja kõrgeim $ 0.000004 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.014925134828981869 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000026985101781223.
Lüliajalise tootluse osas on CT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -13.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Challenge (CT) – turuteave
Challenge praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.01 24 tunnise kauplemismahuga. CT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.90K.
Challenge (CT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Challenge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.0000012
+44.44%
60 päeva
$ -0.0000051
-56.67%
90 päeva
$ -0.0000041
-51.25%
Challenge Hinnamuutus täna
Täna registreeris CT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Challenge 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000012 (+44.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Challenge 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CT $ -0.0000051 (-56.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Challenge 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000041 (-51.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Challenge (CT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Challenge.GG, a groundbreaking platform where the exhilarating world of gaming meets the transformative power of blockchain and Web3 technologies. This outlines our vision and the innovative features of Challenge.GG, a platform that's not just a gaming hub but a comprehensive ecosystem where passion for gaming evolves into a profession. Here, we redefine competitive gaming, offering a decentralized, secure, and dynamic environment where every player can thrive.
Challenge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Challenge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida CT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Challenge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Challenge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Challenge hinna ennustus (USD)
Kui palju on Challenge (CT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Challenge (CT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Challenge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Challenge (CT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Challenge (CT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Challenge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Challenge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.