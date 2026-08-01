Precio de ZENIX hoy

El precio actual de ZENIX (ZENIX) hoy es $ 0, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZENIX a USD es $ 0 por ZENIX.

ZENIX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,256.42, con un suministro circulante de 50.00B ZENIX. Durante las últimas 24 horas, ZENIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZENIX experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -55.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZENIX (ZENIX)

Cap de mercado $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K Suministro de Circulación 50.00B 50.00B 50.00B Suministro total 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZENIX es de $ 18.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZENIX es de 50.00B, con un suministro total de 50000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.26K.