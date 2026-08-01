Precio de Yorozu hoy

El precio actual de Yorozu (YORO) hoy es $ 0, con una variación del 3.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YORO a USD es $ 0 por YORO.

Yorozu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,314.86, con un suministro circulante de 946.16M YORO. Durante las últimas 24 horas, YORO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00286821, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YORO experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -10.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yorozu (YORO)

Cap de mercado $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.30K$ 18.30K $ 18.30K Suministro de Circulación 946.16M 946.16M 946.16M Suministro total 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106 946,159,236.2321106

La capitalización de mercado actual de Yorozu es de $ 17.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YORO es de 946.16M, con un suministro total de 946159236.2321106. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.30K.