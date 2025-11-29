Precio de xSUI hoy

El precio actual de xSUI (XSUI) hoy es $ 1.51, con una variación del 4.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XSUI a USD es $ 1.51 por XSUI.

xSUI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,196,768, con un suministro circulante de 1.45M XSUI. Durante las últimas 24 horas, XSUI cotiza entre $ 1.51 (bajo) y $ 1.61 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.17, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.32.

En el corto plazo, XSUI experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +12.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de xSUI (XSUI)

Cap de mercado $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Suministro de Circulación 1.45M 1.45M 1.45M Suministro total 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

La capitalización de mercado actual de xSUI es de $ 2.20M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XSUI es de 1.45M, con un suministro total de 1450000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.20M.