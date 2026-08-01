¿Cuál es el precio actual de XRP ARMY?

XRP ARMY (ARMY) se cotiza a €0.004210944276897855000, lo que refleja un movimiento de precios del 0.08% en las últimas 24 horas. Estos datos en vivo agregan precios provenientes de exchanges globales para brindar a los traders una valoración precisa del mercado en cualquier momento.

¿Qué papel desempeña XRP ARMY en su ecosistema?

Como activo central dentro de la red -- y parte del sector Meme,XRP Ledger Ecosystem, ARMY suele impulsar funciones esenciales como pagos, staking, votación de gobernanza e incentivos de liquidez. Su diseño puede influir en cómo funcionan las aplicaciones o contratos inteligentes en todo su ecosistema.

¿Con qué intensidad se está negociando ARMY hoy?

En las últimas 24 horas, ARMY registró un volumen de operaciones de €--. Un volumen elevado suele indicar un fuerte interés de los inversores, una liquidez más saludable y una mejor ejecución tanto para traders pequeños como grandes.

¿Cuál es la oferta circulante de XRP ARMY?

Hoy hay 589000000.0 tokens en circulación, lo que determina la cantidad disponible para la negociación. La oferta circulante ayuda a los inversores a estimar la escasez, la dinámica de inflación y la posible distribución a largo plazo del token.

¿Cuál es la capitalización de mercado y el puesto de ARMY?

XRP ARMY ocupa actualmente el puesto #1933 en el mercado con una capitalización de mercado de €2480243.8729571055000, lo que lo coloca entre los activos reconocidos en su sector y ayuda a los inversores a medir su escala relativa.

¿Cómo ha evolucionado XRP ARMY en las últimas 24 horas?

Su precio ha mostrado un movimiento de precios del 0.08% en las últimas 24 horas. Los movimientos a corto plazo pueden verse influenciados por el sentimiento de trading, cambios en la liquidez o acontecimientos relacionados con la red --.

¿Cómo se compara XRP ARMY con activos similares en la misma categoría?

Dentro del segmento Meme,XRP Ledger Ecosystem, ARMY muestra una actividad competitiva respaldada por niveles sólidos de trading, alta liquidez y sus casos de uso continuos en su ecosistema.