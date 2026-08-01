Precio de XGR hoy

El precio actual de XGR (XGR) hoy es $ 0, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XGR a USD es $ 0 por XGR.

XGR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,702.17, con un suministro circulante de 90.50M XGR. Durante las últimas 24 horas, XGR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XGR experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +0.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.21K.

Información del mercado de XGR (XGR)

Cap de mercado $ 11.70K$ 11.70K $ 11.70K Volumen (24H) $ 2.21K$ 2.21K $ 2.21K Cap. de mercado totalmente diluida $ 856.77K$ 856.77K $ 856.77K Suministro de Circulación 90.50M 90.50M 90.50M Suministro total 6,626,062,326.355737 6,626,062,326.355737 6,626,062,326.355737

La capitalización de mercado actual de XGR es de $ 11.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.21K. El suministro circulante de XGR es de 90.50M, con un suministro total de 6626062326.355737. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 856.77K.