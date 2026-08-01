Precio de Xertra hoy

El precio actual de Xertra (STRAX) hoy es $ 0.0085151, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRAX a USD es $ 0.0085151 por STRAX.

Xertra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,695,202, con un suministro circulante de 2.20B STRAX. Durante las últimas 24 horas, STRAX cotiza entre $ 0.00849218 (bajo) y $ 0.00954068 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 22.77, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00790744.

En el corto plazo, STRAX experimentó un cambio de -0.65% en la última hora y de -0.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.34M.

Información del mercado de Xertra (STRAX)

Cap de mercado $ 18.70M$ 18.70M $ 18.70M Volumen (24H) $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.70M$ 18.70M $ 18.70M Suministro de Circulación 2.20B 2.20B 2.20B Suministro total 2,195,575,245.108336 2,195,575,245.108336 2,195,575,245.108336

La capitalización de mercado actual de Xertra es de $ 18.70M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.34M. El suministro circulante de STRAX es de 2.20B, con un suministro total de 2195575245.108336. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.70M.