Precio de XCoin hoy

El precio actual de XCoin (BEXC) hoy es $ 0.357073, con una variación del 2.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEXC a USD es $ 0.357073 por BEXC.

XCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 250,056, con un suministro circulante de 700.29K BEXC. Durante las últimas 24 horas, BEXC cotiza entre $ 0.347084 (bajo) y $ 0.361781 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.371225, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.192869.

En el corto plazo, BEXC experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +1.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 540.38K.

Información del mercado de XCoin (BEXC)

Cap de mercado $ 250.06K$ 250.06K $ 250.06K Volumen (24H) $ 540.38K$ 540.38K $ 540.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.56M$ 53.56M $ 53.56M Suministro de Circulación 700.29K 700.29K 700.29K Suministro total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

La capitalización de mercado actual de XCoin es de $ 250.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 540.38K. El suministro circulante de BEXC es de 700.29K, con un suministro total de 150000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.56M.